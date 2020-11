Mini blikt vooruit op de 'Vision Urbanaut'

In een korte video blikt Mini vooruit op een Vision Urbanaut genaamde conceptauto, die we binnenkort te zien krijgen. Op enkele shots van een Mini Clubman na zien we echter nog geen auto. Veel wijzer worden we wat dat betreft dus nog niet van de beelden, al staat er in één shot (zie foto) al wel iets onder een doek. Qua vorm is er echter moeilijk een Mini in te herkennen, dus is het maar de vraag of er werkelijk een auto onder staat.

De mensen achter de Vision Urbanaut spreken in ieder geval in veelbelovende woorden over het concept. Zo wordt 'de auto er opnieuw mee gedefinieerd'. Het is verder een 'plaats om je in terug te trekken' en Mini stelt zichzelf de vraag 'wat je aan deze ruimte hebt als-ie niet beweegt'. Allemaal nog behoorlijk cryptisch dus, maar het wijst op een conceptauto die mogelijk andere functies heeft dan de auto zoals we die momenteel kennen. In de video deelt men ook een soort zithoek in op een klein oppervlak, dus wellicht doet men iets bijzonders met de indeling van het interieur?

Eerder werd al bekend dat Mini met twee elektrisch aangedreven cross-overs komt. Eén daarvan wordt een elektrische variant van de Countryman, maar een ander model wordt puur elektrisch en is geheel nieuw. Wie weet is de Vision Urbanaut al een vooruitblik op die auto. We zien het ongetwijfeld snel.