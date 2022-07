Mini Aceman concept: elektrische cross-over bijna onthuld

Ruim een maand geleden liet Mini doorschemeren dat er een compacte elektrische cross-over onderweg is. Een toen nog naamloos model, waarvan we enkel een stukje van de neus en een achterlicht te zien kregen. Nu zien we ook de contouren van het front en enkele andere details. De naam is inmiddels bekend: Concept Aceman. Een studiemodel dat bovendien woensdag al onthuld wordt, zo weten we nu.

Mini is nog steeds niet heel scheutig met informatie, al weten we al wel dat de Concept Aceman vooruitblikt op een compacte cross-over die waarschijnlijk onder de nieuwe Countryman in het aanbod komt te staan. In tegenstelling tot zijn grote broer komt het productiemodel van de Aceman enkel met een elektrische aandrijflijn. Bij zo'n bijzondere nieuwkomer horen speciale details. Zo zien we onder meer een deel met een soort ledpixels ingekleurde 'grille' waarin een deel van de Union Jack te zien is. De koplampen zijn direct herkenbaar als die van een Mini, maar hebben een bijzondere ledsignatuur. De achterlichten vormen gezamenlijk (zoals we dat van Mini kennen) de vlag van het Verenigd Koninkrijk, maar tegelijkertijd een soort pijl die naar het midden van de auto wijst.

De Mini Concept Aceman wordt behalve een concrete vooruitblik op een nieuw model een uithangbord van duurzamere productie. Mini gebruikt geen leer meer voor het interieur en we rekenen erop dat voor onder meer de bekleding gebruikgemaakt is van bijzondere materialen. De Mini Vision Urbanaut gaf op dat gebied al een voorzet. Woensdag weten we zoals gezegd meer. Overigens zit er meer elektrisch nieuws in het vat. De nieuwe driedeurs Mini krijgt namelijk eveneens een elektrische aandrijflijn, al blijven er net als bij de Countryman nog verbrandingsmotoren in het gamma. Mogelijk maakt de Mini Cabrio voor het eerst kennis met elektrische aandrijving. Dat lijkt althans de hint die het merk geeft met de vorige week gepresenteerde one-off Mini Electric Cabrio.