Mijlpaal: tien miljoenste Nissan uit Sunderland-fabriek

Ondanks alle Brexit-spanningen is het in Sunderland tijd voor een feestje, want het tien miljoenste voertuig rolt daar van de fabrieksbanden. Een Vivid-blauwe Nissan Qashqai is het feestnummer.

De fabriek had 33 jaar nodig om de productiemijlpaal van tien miljoen voertuigen te bereiken. In 1986 was het de Nissan Bluebird die als eerste auto het levenslicht zag in de fabriek. Na vier jaar tijd werd de productie na 187.178 auto’s gestaakt. Vanaf de jaren 90 zijn het de Primera en Micra die in de Britse fabriek in elkaar worden gezet. De Almera voegt zich daar aan het begin van deze eeuw bij en in 2006 volgen de Note en de Qashqai. De introducties van de Leaf en de Juke zijn goed voor nog twee extra namen op de lijst van auto’s die in de fabriek worden gebouwd. Als enige ‘niet-Nissan’ rollen in vier jaar tijd 76.166 Infiniti’s Q30 van de productieband.

Met 3.416.472 Qashqais is de SUV de meest gebouwde auto van de fabriek. De Micra volgt met ruim 2,3 miljoen stuks. Anno 2019 zien drie auto’s het levenslicht in Sunderland: de Qashqai, de Juke en de Leaf. Als we volgens Nissan alle tien miljoen auto’s die in de fabriek zijn gemaakt achter elkaar zouden parkeren, krijgen we een rij van 42.000 kilometer lang: goed voor een rondje om de wereld. In 1986 telde het personeelsbestand 470 man. Vandaag de dag werken er 7.000 mensen.