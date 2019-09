MG presenteert in 2020 én 2021 nieuw model

Eerlijk is eerlijk: traditionele MG-liefhebbers staan waarschijnlijk niet te juichen bij de aanblik van de wat inwisselbare en brave nieuwe ZS. Toch is de nieuwkomer interessant, want voor net geen 30.000 euro is dit de enige EV die een bruikbare actieradius combineert met een ruime SUV-koets en een riante uitrusting.

Als de ZS aanslaat gaan we het model al heel snel op de Nederlandse wegen zien, want volgens z’n makers worden de eerste exemplaren nog dit jaar afgeleverd. De komende periode richt het Britse merk onder Chinese vleugels zich volledig op deze ZS, maar in 2020 moet er een tweede model worden gelanceerd. Ook dat zal een elektrische SUV zijn, maar dan in een hoger segment.

Zoals de ZS de bovengrenzen van het zogenaamde B-segment verkent, zo moet de nieuwkomer aan de bovenzijde van het C-segment opereren. In begrijpelijke taal: de ZS is een rivaal van auto’s als de Hyundai Kona en Peugeot 2008, vindt z’n grote broer de Hyundai Tucson en Peugeot 3008 op z’n pad.

HS of...

MG maakt er geen geheim van dat de modellen die het hier gaat voeren afkomstig zullen zijn uit het bestaande SAIC-gamma in China, zoals dat ook bij de ZS het geval is. Met de bovenstaande informatie in het achterhoofd lijkt de vorig jaar gepresenteerde MG HS de gedoodverfde kandidaat, maar die auto is niet elektrisch.

Desgevraagd laat MG dan ook weten dat het zal gaan om een ver-MG-de versie van een model van Roewe, een merk dat de oversteek naar het buitenland vooralsnog niet zal maken. Daarmee komt de in april 2018 onthulde Marvel X in beeld. Deze middelgrote SUV is wel voorzien van een elektrische aandrijflijn en is bovendien leverbaar met een tweede elektromotor die ‘m vierwielaandrijving oplevert. Die optie is voor de grote Noorse EV-markt zeer welkom en staat ook op MG’s wensenlijstje.

E-Motion

Volgend jaar moet de enige MG-showroom van Nederland – die in Amsterdam – dus twee modellen bevatten, maar een sportieveling in de geest van het oude MG zit daar nog niet bij. Daarvoor moeten we nog geduld hebben tot 2021, als een derde model aan het gamma wordt toegevoegd. Dat moet daadwerkelijk een sportieve tweedeurs auto zijn, al lijkt het eerder om een coupé dan om een roadster te gaan.

Alles wijst er namelijk op dat het gaat om de productieversie van de E-Motion, een showauto met vleugeldeuren die in 2017 werd onthuld. Of die vleugeldeuren het overleven is zeer de vraag ,maar met een compacte en betaalbare elektrische coupé zou MG wel opnieuw een unieke aanbieding in huis halen.