MG onthult Extender

Met de vrij recentelijk onthulde Hector heeft MG een SUV in handen die eigenlijk geen product van MG zelf is. Onderhuids deelt die auto zijn basis met de 530 van Baojun, een merk van de Chinese joint-venture SAIC-GM-Wuling. Nu wordt er een nieuwe Baojun van MG-beeldmerken voorzien. We maken kennis met de Extender. Inderdaad, een pick-up met MG-logo's.

De Extender is in feite gewoon een T70 van Maxus, ook een merk in beheer van het Chinese SAIC. Maxus, dat met de elektrische besteller EV80 ook actief is in Europa, levert de T70 in diverse vormen aan MG. Zo is er een MG Extender beschikbaar Crew Cab, maar is er ook een met een Extended Cab beschikbaar. Onderhuids ligt een 2,0-liter grote dieselmotor, een geblazen exemplaar dat 162 pk en 375 Nm krachtig is. Schakelen gaat met een handgeschakelde zesbak, maar ook een automaat met zes verzetten staat op de motorenlijst. Ten opzichte van de Maxus T70 krijgt de MG Extender een eigen snuit waarbij met name de grote MG-grille het beeld bepaalt.

De MG Extender lijkt vooralsnog alleen in Thailand op de markt te komen, een land waar mid-size pick-ups een enorm deel van de automarkt beslaat.