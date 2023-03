'MG Metro' 6R4 straatlegaal en met Audi-V6 in productie

Het Britse Motorsport Tools, bekend van opgepepte Fords Escort mk 1 en 2, neemt een hedendaagse versie van de MG Metro 6R4 in productie. De auto krijgt een V6-met-supercharger van Audi achter zijn voorstoelen, is voor een groot deel vervaardigd uit koolstofvezel en is straatlegaal. De productie begint volgend jaar en de Britse prijs is ook al bekend.

Wie denkt aan de hoogtijdagen van de rallysport, denkt al snel aan de Groep B-periode van het WRC. In die categorie combineerde Audi voor het eerst vierwielaandrijving met turbotechniek, waardoor de auto's zo veel sneller werden dat de klasse al snel als 'te gevaarlijk' werd bevonden en Groep B een niet zo stille dood stierf. Wat maakte dat Groep B nog meer tot de verbeelding sprak dan het al deed, was dat de auto's die eraan deelnamen pas gehomologeerd werden als de fabrikant erachter ook straatlegale varianten aan de man bracht.

Dat leidde tot straatauto's als de Lancia 037 Stradale, Audi Sport Quattro en... de MG Metro 6R4. Omdat laatstgenoemde gebaseerd was op de ronduit kneuterige MG Metro, kunnen we diens homologatievariant als een van de opmerkelijkste auto's uit de toch al kleurrijke jaren 80 bestempelen. Des te leuker dat het Britse Motorsport Tools (MST) het model nu nieuw leven in blaast.

Ruim €300.000 voor belastingen

Het bedrijf maakt geheel nieuwe koetsen van koolstofvezel die vrijwel precies hetzelfde zijn als de koetsen van de MG Metro's van weleer en dankzij Autocar, dat met MST sprak, weten we er ook al wat meer over. Zo begint MST volgend jaar met de productie van de 6R4 (de rechten voor de naam MG Metro heeft het bedrijf niet), maakt het in 2024 eerst vijf exemplaren en kost de auto in het Verenigd Koninkrijk vanaf 295.000 pond (ruim €333.000) exclusief belastingen.

Achter de voorstoelen van de 6R4 plaatst het bedrijf een V6 uit de schappen van Audi, en wel het exemplaar met supercharger dat onder meer in de B8-generatie Audi S4 diende. MST schroeft het vermogen daarvan op tot 450 pk, dat via een sequentiële versnellingsbak alle vier de wielen bereikt. Wat de auto zal wegen is nog niet bekend, maar we gokken dat het niet heel veel meer dan 1.000 kg zal zijn. Of MST meer dan de aanvankelijk geplande vijf straatlegale exemplaren bouwt, is nog onduidelijk.