MG 4 Electric mogelijk goedkoper dan Volkswagen ID3

De MG 4 Electric belooft een behoorlijk interessant model te worden, zeker als de auto prijstechnisch ook concurrerend in de markt wordt gezet. Dat lijkt in het Verenigd Koninkrijk in ieder geval al het geval te zijn.

MG breidt zijn leveringsgamma in het vierde kwartaal van dit jaar in Nederland uit met de 4 Electric. De MG 4 Electric is een regelrechte concurrent van onder meer de Volkswagen ID3 en de Renault Megane E-Tech. Net als die modellen is de MG 4 Electric een volledig elektrisch aangedreven hatchback die zich regelrecht in de compacte middenklasse nestelt. De MG 4 Electric is 4,29 meter lang en dat maakt hem zo'n 3 centimeter langer dan bijvoorbeeld zijn Duitse concurrent. MG heeft de 4 Electric nu geïntroduceerd in het Verenigd Koninkrijk en levert daarbij interessante nieuwe informatie aan. Die vergelijken we hier met specificaties van de inmiddels goed ingeburgerde Volkswagen ID3.

Technische specificaties MG 4 Electric

Zo weten we nu dat de wielbasis van de MG 4 Electric 2,71 meter bedraagt. De Volkswagen ID3 heeft zo'n 6 centimeter meer tussen de voor- en achteras. Daarnaast is bekend dat de basisuitvoering 1.655 kilo in de schaal legt en dat de Long Range-variant met groter accupakket en krachtigere elektromotor 1.685 kilo weegt. Dan de specificaties. De instapper heeft een 51-kWh accu en een 170 pk sterke elektromotor op de achteras. Daarmee bereikt hij in iets meer dan 7,5 seconden de 100 km/h. De topsnelheid bedraagt 160 km/h. De actieradius bedraagt 350 kilometer. We weten nu ook dat dat accupakket aan een 150 kW-snellader in 39 minuten van 10 tot 80 procent kan worden opgeladen.

Boven het basismodel van de MG 4 Electric komt de MG 4 Electric Long Range te staan. Die heeft een 204-pk elektromotor op de achteras die zijn energie put uit een grotere 64-kWh accu (netto: 61,7 kWh). Deze variant is vooral gericht op een zo groot mogelijk rijbereik, hij is namelijk iets minder rap dan de instapper met 150 pk. Een sprint vanuit stilstand naar een snelheid van 100 km/h duurt namelijk zo'n 7,7 à 8 tellen. De actieradius van de 4 Electric Long Range bedraagt zo'n 450 kilometer. Aan een 150-kW snellader is het pakket in 35 minuten van 10 tot 80 procent van zijn capaciteit vol te laden. In China is de MG 4 Electric ook verkrijgbaar met 449 pk en 600 Nm aan elektrokracht ...

Prijzen MG 4 Electric

Hoewel het niet altijd vanzelfsprekend is dat een model met een lager getal in zijn naam ook onder de modellen met grotere getallen in de modelnaam worden gepositioneerd - zie Polestar -, lijkt dat bij MG wél het geval. In het Verenigd Koninkrijk plaatst MG de 4 Electric namelijk netjes een stapje onder de 5 Electric stationwagon en ook onder de ZS EV. De MG 5 Electric kost in het Verenigd Koninkrijk - vooralsnog daar alleen als Long Range - omgerekend zo'n €36.800. In Nederland wisselt de MG 5 Electric als Long Range vanaf €37.585 van eigenaar. De MG ZS EV staat in het Verenigd Koninkrijk vanaf omgerekend zo'n €35.000 in de orderboeken. In Nederland betaal je voor dezelfde instapversie minimaal €33.585. Natuurlijk kunnen we het prijsverschil tussen die modellen in het Verenigd Koninkrijk en Nederland niet één op één doorvertalen naar de MG 4 Electric, maar ver van de Engelse prijzen lijken de Nederlandse in ieder geval niet te gaan zitten.

Dat is interessant. De voordeligste MG 4 Electric met de 51-kWh accu en 170 pk sterke elektromotor kost in het Verenigd Koninkrijk omgerekend €31.875. Minder dus dan de MG ZS EV en MG 5 Electric (Long Range). De goedkoopste maar momenteel niet leverbare Pure-instapversie van de Volkswagen ID3 staat voor €33.990 op de Nederlandse prijslijst. Voor dat bedrag krijg je - indien dus leverbaar - een elektrische hatchback met een elektromotor van 150 pk en een 45-kWh accu die goed is voor een rijbereik van 349 kilometer. Die specificaties komen dus nogal overeen met die van de MG 4 Electric. De MG 4 Electric Long Range met krachtiger elektrohart en grotere accu kost in het Verenigd Koninkrijk omgerekend €34.440. De Volkswagen ID3 met vergelijkbare aandrijflijn is de 204 pk sterke versie met 58-kWh accu en een rijbereik van 426 kilometer. Die heeft in Nederland een vanafprijs van €38.390.

Lang verhaal kort: de MG 4 Electric zou in Nederland zomaar nipt goedkoper kunnen worden dan een min of meer vergelijkbaar gemotoriseerde Volkswagen ID3.

Uitrusting MG 4 Electric

Zijn uitrusting maakt de MG 4 Electric extra interessant. MG voorziet het basismodel in het Verenigd Koninkrijk standaard van een 10,25-inch infotainmentscherm en een 7-inch digitaal instrumentarium. Ook dat komt behoorlijk overeen met de uitrusting van de Volkswagen ID3 Pure. De 4 Electric heeft verder met onder meer Traffic Jam Assist aan boord, waarmee je in de file semi-autonoom je gang kunt gaan. Ook is slimme adaptieve cruisecontrol met verkeersbordherkenning, automatisch grootlicht en een actieve rijbaanassistent standaard. Bij de ID3 moet je bijbetalen voor onder meer Traffic Jam Assist, ook in de Pro- en Pro S-versies. De 4 Electric heeft verder standaard Vehicle 2 Load (V2L)-techniek aan boord en ook horen een met leer bekleed stuurwiel en 17-inch lichtmetalen wielen bij de standaarduitrusting.

De MG 4 Electric Long Range heeft in het Verenigd Koninkrijk een vergelijkbare standaarduitrusting als de variant met de zwakkere aandrijflijn, al heeft die wel een 'actieve grille' die zich op snelheid kan sluiten ter verbetering van de aerodynamica. MG introduceert in het Verenigd Koninkrijk ook een rijk uitgeruste Trophy-uitvoering van de 4 Electric Long Range. Dat model heeft nagenoeg alles standaard wat je normaliter op de optielijst vindt. Van dodehoekdetectie tot Rear Cross Traffic Alert en van two-tone lak en privacy glass tot zaken als afwijkende bumpers, een uit twee delen bestaande achterspoiler, zwarte accenten, een verwarmbaar stuurwiel en ga zo maar door.

MG 4 Electric Nederland

Als MG de 4 Electric voor iets minder dan de vergelijkbare Volkswagens ID3's in Nederland op de markt weet te brengen en de relatief rijke standaarduitrusting daarbij behoudt, zou je de MG 4 Electric dan overwegen? Zo niet, waarom niet en welke EV geniet dan de voorkeur? We zijn benieuwd naar hoe jullie de MG 4 Electric inschatten!