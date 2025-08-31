Met het vooruitzicht op een nieuwe Volvo XC70 in de Europese showrooms zien we wederom een bekende naam op een ander soort model terugkeren dan waarop hij eerst stond. De nieuwe XC70 is namelijk een plug-in hybride SUV, de vorige XC70 was een opgeruigde stationwagon. Eerder al plakte Volvo de modelaanduiding V40 op een ander soort carrosserie.

De V40 die in 2012 kwam, had als hatchback in de compacte middenklasse natuurlijk niet zo veel te maken met de eerste V40. Die stationwagon in de middenklasse opereerde in een hoger segment. De concurrent van de Audi A3, BMW 1-serie en Volkswagen Golf kreeg de V vanwege zijn praktische vijfde deur, maar de V stond tot die tijd altijd op stationwagons. De V40 was halverwege de jaren 90 zelfs de eerste Volvo met die letter in de aanduiding, al had dat zo maar een F kunnen zijn, maar dat is weer een ander verhaal.

Snapt de occasionzoekende leek het?

Moeten we ons er erg druk over maken? Nee, niet echt, al kan een leek die een andere auto zoekt misschien bij het googelen naar een Volvo V40 wat in de war raken, en nog net voldoende autokennis bezitten om te zien dat die ene V40 een stationwagon is en de andere een hatchback.

Nu wel een logische naam, want tussen XC60 en XC90

Dat Volvo de aanvankelijk voor China bedoelde XC70 het getal 70 geeft, is gezien zijn formaat en de huidige naamgeving van Volvo-SUV’s niet vreemd. Hij is een maatje groter dan de XC60, maar kleiner dan de XC90. De laatste Volvo met de XC70-badge achterop was echter een flinke stationwagon, een V70 die hoger op de poten stond en afwijkende bumpers had. Volvo luidde die trend in met de V70 XC die in 1997 kwam. In 2000, bij de opgeruigde tweede generatie V70, noemde het merk hem V70 Cross Country, waarbij in 2002 de naam van die variant werd veranderd in XC70. In 2016 verdween de XC70, maar twee jaar later kwam zijn opvolger V90 Cross Country. De letters XC stonden namelijk voortaan voor SUV’s. Tenzij ze elektrisch zijn, dan heten ze weer EX, of EC als het er een met een aflopende daklijn betreft. De huidige Volvo EX40 begon zijn loopbaan als XC40 Recharge, en de EC40 als C40 Recharge, terwijl de naam C30 ooit op een lage, driedeurs hatchback stond… Volvo-benamingen, je moet er bijna een auto-nerd voor zijn om het allemaal te kunnen volgen.