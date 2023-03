Met 6.000 euro op zoek naar een occasion uit de budgethoek

Het leven wordt er niet goedkoper op en met alle stakingen van de afgelopen tijd, kun je het openbaar vervoer ook steeds minder vertrouwen. Kortom: het is tijd voor een occasion uit de budgethoek. Eisen: hij moet jou, je passagiers en jullie bagage droog van A naar B brengen, betrouwbaar zijn en niet te duur in onderhoud - geen zwaargewicht, dus! Als dan het klokje het liefst ook nog niet rond is gegaan, de vraagprijs niet boven de 6 mille ligt en de vierwieler met garantie wordt afgeleverd, zijn we al dik tevreden.

Als het gaat om budgetmerken, dan komt al snel Dacia bovendrijven dat de plaats van Skoda heeft ingenomen. Toch past het Tsjechische merk ook nog wel op je shortlist, evenals bijvoorbeeld het Japanse Suzuki. En vergeet de verdwenen merken Chevrolet en Daihatsu niet. In welke bolide rijden we straks lachend alle bushaltes voorbij?

Dacia Sandero 1.2-16V - 2012 - 59.559 kilometer - €5.250

Als we puur kijken naar de essentie van het autorijden - je droog van A naar B brengen - dan voldoet deze Dacia Sandero daar helemaal aan. In 2012 bedroeg de catalogusprijs een luttele €8.135 - kom daar tegenwoordig maar ‘ns om! De 69-TXG-6 was dan ook de instapper van de Sandero-reeks. Dat betekent: geen centrale vergrendeling of elektrische ramen. Stuurbekrachtiging ontbreekt eveneens, net als airco, cruisecontrol, een verstelbaar stuur of metallic lak. Twee airbags zorgden indertijd voor slechts drie sterren in de EuroNCAP-crashtest. De radio is aftermarket. Kortom: voor lekkernijen, rij- en veiligheidshulpjes moet je elders zijn. Wellicht dat deze occasion daarom al drie eigenaren heeft versleten?

Sandero heeft nog geen 60.000 kilometer gelopen

Die eigenaren reden er gezamenlijk trouwens nog geen 60.000 kilometer mee. Daarmee komen we bij hét grote pluspunt van deze witte Roemeen: ondanks de maagdelijke kilometerstand is de Sandero het goedkoopst van de drie én hij staat bij de merkdealer. Dat geeft vertrouwen, in ieder geval meer dan het openbaar vervoer.

Als we deze occasion in één woord moeten kwalificeren, dan is dat ‘netjes’: het ontwerp is sprankelend noch afstotend. De gebruikte materialen voldoen, het zitcomfort en de motorische prestaties van de Renault-motor doen dat ook, zonder in positieve of negatieve zin uit te schieten. Schakelen gaat via een vijfbak die wat rubberachtig aanvoelt, de rijeigenschappen zijn niet uitdagend, maar gewoon acceptabel.

B-segmenter met prijs van een A-segmenter

Feitelijk is de Sandero een B-segmenter voor de prijs van een A-segmenter, en die prijs moest ergens vandaan komen. Met dat in het achterhoofd is het prettig te vernemen dat de Sandero de grootste bagageruimte heeft en een aanhanger van 1.100 kilo mag trekken. Ook handig is dat de portieren wijd openslaan en toegang bieden tot een cabine waarin genoeg ruimte is voor een klein gezin met dito budget voor de gebruikskosten. Dacia mag dan niet meer zo cult zijn als weleer, deze basis-Sandero komt daar aardig bij in de buurt en verdient daarom een vierde eigenaar. Jij?

Signalement

Merk Dacia

TypeSandero 1.2-16V

Bouwjaar april 2012

Kilometerstand 59.559

Vraagprijs €5.250

Waar te koop? Renault- en Daciadealer Schoon B.V., Stadskanaal

Technische gegevens

Motor 4-cil. in lijn, 1.149 cc

Max. vermogen 55 kW/75 pk bij 5.500 tpm

Max. koppel 107 Nm bij 4.250 tpm

Bagageruimte 320 l/1.200 l

Max. aanhanger geremd 1.100 kilo

Gem. verbruik 1 op 16,9

0-100 km/h 13,6 s

Topsnelheid 160 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Daihatsu Sirion 2 1.0-12V Slim - 2011 - 96.561 kilometer - €5.950

Vind je Dacia in het algemeen en zo’n instap-Sandero toch wat te budgetterig? Kijk dan ‘ns naar een betaalbaar verdwenen merk. Zoals Daihatsu. Dat bouwde zijn - vooral compacte - auto’s enkel in Japan, waardoor de concurrentiepositie in Europa vanwege transport en koersverschillen verslechterde. Gevolg: exit Daihatsu. Aan de vierwielers lag het niet, er werd onder meer gebruikgemaakt van beproefde Toyota-techniek.

Slechts een eigenaar gehad en Toyota-techniek

Voorbeeld: deze Daihatsu Sirion 2. Ons model is weliswaar ouder, duurder en qua tellerstand meer ervaren dan de Sandero, hij heeft slechts één eigenaar gehad en dat zegt ook wel iets. Hij/zij zal er vast tevreden over zijn geweest. Qua onderhoudskosten zeker. Toyota-techniek noemden we al, de lichte koets (de Aveo is zomaar 170 kilo zwaarder) en het laagste verbruik doen de rest. Wel is de Japanner een maat kleiner dan de andere twee; het scheelt in de lengte zo’n 40 centimeter.

Nog wel een radio kopen

Binnenin valt dat niet zo op: de Sandero is nauwelijks ruimer, het is vooral Sirion’s bagageruimte die krapper is. Het driepittertje toert er lustig op los, bij hogere snelheden kan dat vermoeiend werken. De besturing gaat licht, in de stad valt vooral de kleine draaicirkel op. Op de buitenweg ook hier weinig verheffende rijeigenschappen, maar de Sirion 2 brengt je dus wél overal in tegenstelling tot het openbaar vervoer. Dat doet de 82-PXG-5 in relatieve weelde. Meer airbags en een Isofix-aansluting zorgen voor vier EuroNCAP-sterren, terwijl centrale vergrendeling, elektrische ramen rondom, stuurbekrachtiging, een in hoogte verstelbaar stuur, leeslampjes, een in delen neerklapbare achterbank en metallic lak het mobiele leven net wat aangenamer maken. Wel moet je zelf zingen - in het smetteloze interieur is geen radio aanwezig, wel een volledig afgestempeld onderhoudsboekje. Bijna allemaal pluspunten, alleen vragen wij ons af hoe het in de (verre) toekomst is gesteld op het gebied van onderdelen en plaatwerk nu Daihatsu Europa vaarwel heeft gezegd.

Signalement

Merk Daihatsu

TypeSirion 2 1.0-12V Slim

Bouwjaar april 2011

Kilometerstand 96.561

Vraagprijs €5.950

Waar te koop? Automobielbedrijf P. Troost en Zonen B.V., Spijkenisse

Technische gegevens

Motor 3-cil. in lijn, 998 cc

Max. vermogen 51 kW/69 pk bij 6.000 tpm

Max. koppel 94 Nm bij 3.600 tpm

Bagageruimte 225 l/n.b.

Max. aanhanger geremd 750 kilo

Gem. verbruik 1 op 20,0

0-100 km/h 13,9 s

Topsnelheid 160 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Chevrolet Aveo 1.2 LS - 2012 - 110.529 kilometer - €5.900

Ooit was je toe aan een Daewoo, later had je pret met een Chevrolet. Totdat ook dit merk van onze markt verdween. Toch kun je met deze Chevrolet Aveo wellicht nog steeds pret beleven. Hij is nipt de jongste, net niet de duurste, maar heeft wel de hoogste kilometerstand en net als de Sandero heeft hij drie eigenaren versleten. Wat staat daar tegenover? Nou, smaken verschillen, maar met z’n stoere front vinden wij de Aveo het meest karaktervol van de drie.

De meeste airbags

Verder valt op dat deze compacte occasion typisch Amerikaans/Zuid-Koreaans vol is gehangen met lekkers: de meeste airbags van ons trio, ESP en bijvoorbeeld traction control zorgden voor vijf EuroNCAP-sterren. Met onder meer hill assist, lichtmetalen wielen, cruisecontrol, airco, in hoogte verstelbare voorstoelen, een in hoogte en diepte verstelbaar stuur en een radio/cd-speler met AUX-aansluiting lijkt hij mijlenver van de kale Sandero af te staan. De gebruikte materialen aan boord, vooral die van het motorfiets-achtige instrumentarium, doen wel vrij basic, nogal grofstoffelijk aan. Maar wat geeft het: ook hier zit je droog. En wat meer is: je zit best royaal, vooral de beenruimte achterin valt positief op.

Aveo heeft grootste motor

De Aveo heeft de grootste motor, biedt qua vermogen en koppel dan ook het meest, maar vanwege z’n duidelijk hogere gewicht blijven diens prestaties gewoon in de pas lopen. Wel draait de motor de minste toeren van de drie en valt het verbruik dientengevolge mee. Het onderstel voelt vertrouwenwekkend en strak aan, maar is niet oncomfortabel. Samen met de snelle reacties op je stuurbewegingen en de prettig strakke bak (veelvuldig schakelen is noodzakelijk om een beetje actief te rijden, maar de Aveo biedt in ieder geval deze mogelijkheid) komt er zowaar een vleugje sportiviteit opzetten. Al met al ontpopt de Aveo zich misschien wel tot de meest volwassen occasion van deze drie, maar wij vermoeden (o.a. door het relatief hoge wagengewicht) dat de exploitatiekosten ook het hoogst zullen zijn. En ook hier een ongewisse toekomst inzake onderdelenvoorziening, plaatwerk e.d.

Signalement

Merk Chevrolet

TypeAveo 1.2 LS

Bouwjaar juni 2012

Kilometerstand 110.529

Vraagprijs € 5.900

Waar te koop? Piet Has Automobielen B.V., Hoorn

Technische gegevens

Motor 4-cil. in lijn, 1.229 cc

Max. vermogen 63 kW/86 pk bij 5.600 tpm

Max. koppel 115 Nm bij 4.000 tpm

Bagageruimte 290 l/n.b.

Max. aanhanger geremd 850 kilo

Gem. verbruik 1 op 19,6

0-100 km/h 13,6 s

Topsnelheid 183 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Welke budgetoccasion past bij jou?

Samenvattend: van deze drie occasions is de Dacia Sandero het meest krenterig, maar de Dagobert Ducks van deze wereld zullen ermee in hun nopjes zijn! De Daihatsu Sirion 2 biedt meer luxe, minder ruimte, is eveneens goedkoop te rijden, maar heeft een wat ongewisse toekomst. Dat geldt ook (misschien nog wel meer) de Chevrolet Aveo. Diens uiterlijk heeft het meest karakter en tevens staan uitrusting en rijeigenschappen op het hoogste plan, maar hij zal waarschijnlijk het duurst in onderhoud zijn. Wat is jouw keuze?