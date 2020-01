Mercedes stopt binnenkort met de X-Klasse

De Mercedes-Benz X-Klasse is nogal een vreemde eend in de bijt en blijkt niet echt een gat in de markt. De Duitsers trekken er daarom binnenkort de stekker uit.

Als je dacht dat de Mercedes-Benz Citan een nogal opmerkelijk product met een ster op de neus is, bedenk dan dat ook de X-Klasse nog in het gamma zit. De in 2017 onthulde pick-up werd met nogal gemengde gevoelens ontvangen en inmiddels is wel helder dat het model geen potten kan breken. In gesprek met Auto, Motor und Sport bevestigt het merk dat het daarom in mei de productie van de X-Klasse beëindigt. Daarmee valt na ruwweg 2,5 jaar het doek voor de pick-up.

De X-Klasse, die zijn basis deelt met de Nissan Navara en Renault Alaskan, kent volgens het merk enkel in Australië en Zuid-Afrika een betrekkelijk succesvolle verkoop. Dat is echter niet voldoende om het model te blijven voeren. Hier in Nederland zal je er al helemaal niet snel één treffen, hoewel de X-Klasse ook hier gewoon op de bestellijst werd geplaatst. Een troost voor Mercedes is dat het de auto, zoals gezegd, niet vanaf de grond af zelf hoefde te ontwikkelen. Op een Mercedes-sausje over het exterieur en enkele eigen toevoegingen aan het motorenaanbod na, staat hier in wezen een Nissan. Ondanks de teleurstellende verkoop zal het dus een relatief kleine impact hebben als het einde daar is.