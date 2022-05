Mercedes-Maybach GLS krijgt 900 pk

De Duitse tuner Brabus heeft de meest luxueuze versie van de Mercedes-Benz GLS als basis genomen voor zijn Brabus 900 gedoopte versie. Dat is een opvallende keuze, Brabus had namelijk ook de sportiefste AMG-variant van Mercedes' grootste SUV als fundering voor zijn project kunnen nemen. De Mercedes-Maybach GLS 600 is normaliter 588 pk en 730 Nm koppel sterk, in deze Brabus 900 levert de V8 echter in theorie een buitenissige 900 pk en 1.250 Nm. In theorie, Brabus geeft namelijk aan het koppel op 1.050 Nm te hebben begrensd om de aandrijflijn te beschermen.

Dat extra vermogen is uit meer dan slechts een aangepast motormanagementsysteem afkomstig. Zo heeft Brabus de 4.0 V8 opgeboord tot 4.4 liter. De cilinders zijn zowel breder als langer dan de acht stuks die samen goed waren voor een slagvolume van vier liter. Brabus schroeft aangepaste turbo's op de achtcilinder en past ook het inlaattraject aan. Een nieuw uitlaatsysteem? Van de partij. Met zijn extra dosis vermogen sprint de zo'n 2.800 kilo wegende SUV in 4,2 seconden naar 100 km/h. Zijn topsnelheid is begrensd op 320 km/h.

Brabus parkeert de heftig gemodificeerde GLS op enorm lichtmetaal dat een diameter van 24 inch heeft. Aangepast bumperwerk, stapels zwarte accenten en de nodige Brabus-badges geven eveneens acte de présence op het Brabus-feestje. De tuner drukt de SUV tot 2,5 centimeter dichter tegen het asfalt en biedt voor de afwerking van het interieur een nagenoeg eindeloos lange lijst materialen aan.

Smaakvol? Daarover valt te twisten. We zijn benieuwd naar wat jij van dit gitzwarte automobiele exces vindt.