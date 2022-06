Mercedes-Maybach GLS 600 krijgt bullbar van Mansory

Met de huidige filedruk kun je het wel vergeten om tijdens de spits op tijd op kantoor of bij je afspraken aan te komen. Geen nood, want met de bullbar die tuner Mansory desgewenst monteert op de Mercedes-Maybach GLS 600, duw je het overige verkeer gewoon aan de kant! Zoals wel vaker het geval is bij het werk van Mansory, vallen de overige upgrades die het bedrijf op de SUV van Mercedes-Maybach schroeft in de categorie 'smaakgevoelig'.

Natuurlijk is het niet aan te raden om de in de inleiding beschreven handeling ook daadwerkelijk uit te voeren, maar met de bullbar voorop ziet de GLS 600 er wel uit alsof hij iedereen de baas is. Ook aan de achterzijde is de GLS niet onbeschermd, want de aangepaste diffuser gaat deels verborgen achter twee bovenop elkaar liggende verchroomde buizen die Mansory 'ram protection' noemt. Als je dat nodig hebt, ben je waarschijnlijk niet één van de meest geliefde figuren uit jouw omgeving. Of je bent gewoon heel zuinig op je kostbare achterbumper, dat kan natuurlijk ook.

De achterbumper van de aangepaste GLS bestaat namelijk uit een grote hoeveelheid carbonfiber. Centraal in de bumper zit een mistachterlicht in de stijl van Formule 1-auto's, dat geflankeerd wordt door twee behoorlijk grote vinnen van de diffuser. Aan weerszijden van de achterbumper zitten twee grote eindsierstukken voor het aangepaste uitlaatsysteem. Dat uitlaatsysteem heeft ook daadwerkelijk vier pijpen. Naast de achterbumper nam Mansory ook de voorbumper en zijskirts onder handen, wederom rijkelijk bestrooid met carbonfiber. Aan de zijkant van de GLS valt vooral de grote hoeveelheid in- en uitstroomopeningen op. Die lijken op het oog echter geen enkele functie te hebben. Om het af te maken rolt de GLS op 24-inch gesmede lichtmetalen wielen.

Technisch liet Mansory de GLS 600 ook niet ongemoeid. Standaard levert de 4.0 V8 557 pk en 730 Nm koppel, maar Mansory krikt die getallen met een aangepaste ECU, nieuwe turbo's en het aangepaste uitlaatsysteem op naar 820 pk en 980 Nm. Met die waarden kan de kolos in 4,4 seconden naar 100 km/h accelereren en is de koek pas op bij 300 km/h. Daarmee kan de creatie van Mansory aardig meekomen met de Maybach GLS van Brabus, al is die laatste met 900 pk en 1.050 Nm nog weer een tandje krachtiger. Wat alle upgrades van Mansory bij elkaar kosten is niet bekend, maar het zal ongetwijfeld niet goedkoop zijn.