Mercedes GLE krijgt Maybach-jasje van Hofele

Hofele Design weet Mercedessen altijd net even een wat chiquere uitstraling te geven. Het moet je smaak zijn, maar bij de GLE is dat behoorlijk gelukt.

De Mercedes GLE is normaal al echt geen auto om je voor te schamen als-ie op je oprit staat, maar het kan altijd opvallender. Wie een GLS een stap te ver vindt gaan, kan bij Hofele Design z'n GLE voortaan om laten toveren tot een auto die qua uitstraling weinig onderdoet voor de creaties van Mercedes-Maybach. Het aanpassingspakket, dat Hofele 'Ultimate' noemt, trekt de GLE ver voorbij alle bescheidenheid.

De two-tone lak, met Obsidian Black als basis en Tiffany Gold als contrasterende kleur, doet direct denken aan de luxe topdivisie van Mercedes. De verchroomde speciale grille, de chromen strip over het midden van de neus en de eveneens met chroom omlijste openingen in de bumpers dragen er verder aan bij. De goudkleurige 23-inch rotorwielen zijn de kers op de taart. Ook in het interieur oogt het weelderig, met het lichtkleurige leder in combinatie met donker alcantara.

Om in de stijl van Maybach verder te gaan, heeft Hofele de achterbank verwijderd en op die plaats twee riante zetels teruggezet. Die worden van elkaar gescheiden door een middentunnel, met daarin opbergvakjes voor wat de fortuinlijke passagiers dan ook bij zich hebben. Achterop de hoofdsteunen zijn schermen aanwezig om de passagiers achterin, mits ze niet afgeleid zijn door het interieur, een filmpje te laten kijken. Het straalt al met al rijkdom uit, maar wat het allemaal kost is nog even de vraag. In ieder geval meldt Hofele dat elke GLE als Ultimate aan te kleden is, dus zelfs met een in de basis zo'n € 85.000 kostende GLE 350 kun je na een bezoekje aan Hofele al rondrijden alsof je een eilandje in de Perzische Golf bezit.