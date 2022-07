Mercedes-Benz: verkoopdaling, maar fors meer EV's verkocht

Mercedes-Benz heeft zijn verkoopcijfers over het tweede kwartaal van dit jaar vrijgegeven en dus zijn ook de halfjaarcijfers van het merk bekend. Die zijn niet al te best. Wel heeft het merk veel meer elektrische auto's verkocht dan in het eerste halfjaar van 2021.

Mercedes-Benz verkocht in het tweede kwartaal van 2022 in totaal 490.000 nieuwe personenauto's, 16 procent minder dan in diezelfde periode vorig jaar. Het brengt het totaal aantal nieuwe personenauto's dat Mercedes-Benz dit jaar heeft verkocht op 985.200 stuks, 15 procent minder dan in het eerste halfjaar van 2021.

In alle markten waar Mercedes-Benz actief is vangt het harde klappen. In Europa zakte de verkoop van nieuwe personenauto's in de eerste zes maanden van dit jaar met 12 procent terug naar 305.300 stuks. In Azië werden met 469.900 auto's 16 procent minder exemplaren aan de man gebracht dan in het eerste halfjaar van 2021. In Noord-Amerika eindigde de verkoopteller over het eerste halfjaar van 2022 op 161.700 auto's. In diezelfde periode vorig jaar waren dat er 11 procent meer.

Onder meer dankzij een groeiend aantal volledig elektrische modellen in het aanbod heeft Mercedes-Benz in het eerste halfjaar van 2022 aanzienlijk meer EV's verkocht dan in de eerste zes maanden van 2021. Dit jaar verkocht Mercedes-Benz al 45.400 elektrische personenauto's, 134 procent meer dan in het eerste halfjaar van vorig jaar. Ook Mercedes-Maybach boert goed. In het tweede kwartaal van dit jaar vonden 4.400 Mercedes-Maybachs een nieuw baasje, 25 procent meer dan in hetzelfde kwartaal van 2021.

Ook concurrent BMW zag zijn verkopen in het eerste halfjaar van 2022 afnemen, maar zag de verkoop van elektrische auto's gelijktijdig stevig groeien.