Mercedes-Benz teaset extreme AMG GT 4-Door Coupé

In de laatste seconden van een video waarin Mercedes-AMG zijn team bedankt door een mitrailleursalvo voornamen op de kijker af te vuren, laat het bedrijf een AMG GT 4-Door Coupé zien waarvan de achterkant is beplakt met camouflagestickers. Op het moment dat de auto optrekt en van de kijker wegrijdt, staat de tekst 'We define the future of performance' in beeld. Het lijkt er sterk op dat Mercedes-AMG hier een nieuwe variant van zijn 'vierdeurs AMG GT' laat zien.

Momenteel biedt Mercedes-Benz in ons deel van de wereld diverse varianten van de AMG GT 4-Door Coupé aan. De prijslijst start met de in de basis 367 pk sterke AMG 43, een versie die zowel met achter- als met vierwielaandrijving te krijgen is. Een stap daarboven staat de altijd vierwielaangedreven AMG 53, die net als zijn mildere broer over een van EQ Boost-techniek voorziene 3.0-zes-in-lijn beschikt die dankzij die elektrohulp tijdelijk 22 pk extra kan leveren. Hoger op de ladder staan de AMG 63 en 63S, vierwielaangedreven varianten met respectievelijk een 585 pk sterke 4.0-V8 en een 639 pk sterke versie van die achtcilinder onder de kap. Het is goed mogelijk dat de auto die in deze teaser wordt weergegeven daarboven komt te staan. Mocht Mercedes-AMG inderdaad een krachtiger variant van de AMG GT 4-Door Coupé in het vat hebben zitten, kijk dan niet gek op als deze van een krachtiger elektromotor is voorzien dan zijn hierboven omschreven 43- en 53-broers. In dat geval kan het vermogen van de hybride topversie zomaar rond de 800 pk komen te liggen, een getal dat we ook bij de in 2017 gepresenteerde AMG GT Concept tegenkwamen... Nog even geduld!