Mercedes-Benz GLE Coupé strakgetrokken

De in 2019 gepresenteerde GLE Coupé is pas sinds vorig jaar in Nederland, maar wordt toch spoedig al gefacelift. Dat heeft met name met zijn zustermodel te maken, de reguliere Mercedes-Benz GLE. Die SUV werd namelijk een jaar eerder in zijn huidige vorm gepresenteerd en blaast later dit jaar zijn derde kaarsje uit. Mercedes-Benz voert op de twee carrosserievarianten natuurlijk gelijktijdig een facelift door en dus begeeft de vernieuwde GLE Coupé zich nu ook in het openbaar.

Verwacht niet dat de GLE Coupé na zijn facelift opeens onherkenbaar is. Mercedes-Benz lijkt zijn voorlopig grootste coupé-SUV nieuw ingedeelde koplampen te geven en ook de bumpers ontsnappen niet aan Mercedes' subtiele penseel der vernieuwing. Daarnaast zit het tape op de achterlichten daar niet voor niets, al valt er nog weinig nieuws te bespeuren. Kijk echter niet gek op als Mercedes-Benz ook hier de invulling van de lichtunits aanpast. Zet verder in op vernieuwde infotainment, maar wat de SUV op motorisch vlak te wachten staan, is nog niet helder.