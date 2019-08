Mercedes-Benz GLA als 35 én 45 AMG

Net als de A-klasse waar hij op is gebaseerd, verschijnt de nog te onthullen GLA straks als AMG 35 én als AMG 45. Dat dicteert de logica, maar het wordt bevestigd door deze foto’s. De GLA 35 is het exemplaar met de horizontale balk door de ‘diamond grille’, terwijl de 45 over de voor AMG zo kenmerkende verticale spijlen beschikt. Wie wil raden naar de verdere uiterlijke kenmerken hoeft maar naar de A 35en A 45 te kijken.

Als GLA is zo’n AMG toch wat maffer dan in de reguliere A-vorm. De huidige GLA AMG is met zijn heftige spoilerwerk op een ietwat verhoogde cross-overkoets een opvallende verschijning, maar misschien juist daardoor ook wel weer éxtra leuk. De nieuwe GLA wordt net als de vorige door Mercedes gepositioneerd als het cross-overbroertje van de A-klasse. Toch is zijn rol niet helemaal hetzelfde, omdat er nu ook een meer SUV-achtige GLB bestaat. Ook van die auto verwachten we AMG-varianten.

De techniek wijkt naar verwachting nauwelijks af van het onderhuidse in de snelle A-varianten. Dat betekent dat de GLA 35 is uitgerust met een 2.0 viercilinder die 306 pk en 400 Nm over alle beschikbare wielen verdeelt. Daarmee moet een sprintje van 0 naar 100 in zo’n 5 tellen realiseerbaar zijn. Wie dat niet snel genoeg vindt, kan zichzelf met de GLA 45 trakteren op de krachtigste viercilinder die er is. In standaard vorm komt de ‘45’ tot 387 pk. Als er net als bij de A-klasse een S-versie verschijnt, is er straks zelfs een 421 pk sterke GLA te koop.