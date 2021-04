Mercedes-Benz EQT Concept komt eraan

Even opfrissen: Mercedes-Benz en Renault gingen voor de ontwikkeling van een nieuwe generatie compacte bestel- en personenbusjes weer met elkaar in zee. Renault bracht onlangs de nieuwe Kangoo uit en daar is ook een volledig elektrische versie van: de E-tech Electric. Mercedes-Benz presenteert dit jaar de tweelingbroer van de nieuwe Kangoo en die luistert weer naar de naam Citan. De elektrische versie, Mercedes' equivalent van de Kangoo E-tech Electric dus, heet eCitan. Dan is er ook nog de luxere personenversie van de Citan, die als T-klasse (foto 2 en 3) door het leven zal gaan. De elektrische versie daarvan, heet EQT, om qua naamgeving in de voetsporen van de V-klasse en EQV te treden. In de basis gaat het echter om dezelfde auto als de eCitan.

De komst van de EQT is natuurlijk het meest 'speciale' nieuws en daar pakt Mercedes-Benz dan ook graag mee uit. Op 10 mei trekt het merk het doek van de EQT Concept, die we hier in een schimmige teaserfoto alvast van de voorkant zien. In de basis zal de EQT Concept waarschijnlijk de nodige overeenkomsten met de nieuwe Citan en dus ook de nieuwe Kangoo vertonen, maar dan met de wat strakkere verlichting, de dichte grille en de rondere vormen die kenmerkend zijn voor de EQ-modellen. Ook is het aannemelijk dat de EQT qua uiterlijk duidelijk afstand neemt van de eveneens elektrische eCitan en dat de eCitan zich slechts heel subtiel onderscheidt van de Citans met een brandstofmotor. In de tweede helft van dit jaar wordt het duidelijk, want dan onthult Mercedes de Citan, eCitan en waarschijnlijk ook de T-klasse en EQT.