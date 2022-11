Mercedes-Benz EQG krijgt vier elektromotoren

De volledig elektrische broer van de Mercedes-Benz G-klasse, de EQG, krijgt vier elektromotoren en vier versnellingsbakken. Daarmee kan de auto in het terrein een zo door Mercedes gedoopte 'G-bocht' maken: een op de plaats gemaakte U-bocht door de linker wielen vol in tegengestelde richting te laten draaien ten opzichte van de rechter wielen.

Het Britse Autocar reed alvast een rondje mee met de Mercedes-Benz EQG: de volledig elektrische variant van de G-klasse, die in 2024 op de markt komt. Tijdens dat rondje kwamen ze meer te weten over de techniek van de elektrische G, die niet eerder door Mercedes-Benz toegepaste technologieën herbergt.

Accutechnologie van EQXX

Vierwielaangedreven elektrische auto's levert het merk met onder meer de EQE en EQS al, maar de EQG wordt de eerste Mercedes met een elektromotor per wiel. Alle vier de motoren zijn gekoppeld aan tweetraps versnellingsbakjes, met zowel een lage als hoge gearing. Mercedes laat aan Autocar weten dat het een behoorlijk ingewikkelde en dure technologie is, maar dat ze er desondanks toch voor kiezen. Dat doet het merk, omdat de auto op deze manier geen sperdifferentiëlen nodig heeft om de draaisnelheid van de wielen goed af te kunnen stemmen in het terrein. Dat gebeurt bij de EQG middels software per elektromotor en dus per individueel wiel.

De Mercedes-Benz EQG zal in dezelfde fabriek gebouwd worden als de reguliere G-klasse, maar maakt gebruik van een eigen ladderchassis met daarop een grotendeels gelijke koets. In het chassis plaatst het merk een nieuw soort accu dat debuteerde in de extreem zuinige EQXX Concept: de zogeheten 'silicium-accu'. Die zou een capaciteit van zo'n 100 kWh meekrijgen, maar is door een hogere energiedichtheid als het goed is een stukje lichter dan de accu van de EQS met een vergelijkbare capaciteit. Toch belooft de EQG beslist geen vedergewicht te worden: hoe zwaar de auto wordt, is nog niet bekend. Wel geeft iemand van Mercedes' ontwikkelingsafdeling weer dat de auto minder dan 3.500 kg weegt, gelukkig maar. Desondanks weet Mercedes-Benz nog niet of de elektrische G met een trekhaak leverbaar wordt.

Trucje

Wel geeft het merk de EQG een party trick mee. Na het indrukken van de 'G-bocht'-knop, kun je de EQG op onverharde grond om zijn as laten draaien. Dat doet de auto door zijn linker wielen hard vooruit te laten draaien, terwijl-ie zijn rechter wielen even hard achteruit draait - of andersom. Aanvankelijk achtte het merk het een onnodige gimmick, maar toen bleek dat het van pas kon komen in krappe situaties in het terrein, besloot het de EQG ermee uit te rusten.

De EQG krijgt in elk geval genoeg vermogen om ondanks het hoge gewicht de tractie te verbreken. Er komen verschillende vermogensvarianten op de markt, waarbij de sterkste natuurlijk een AMG-label zullen dragen. Laatstgenoemde zal zich qua prestaties kunnen meten met de Mercedes-AMG G63 die al op de markt is. De EQG komt pas in 2024 op de weg.