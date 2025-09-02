'Mercedes-Benz EQE en EQE SUV volgend jaar uit productie'

Mercedes-Benz komt terug op zijn aanpak bij de EQ-modellen en dat zien we op verschillende manieren. Zo krijgen de EQS en EQS SUV bij hun facelift een wat conventionelere uitstraling en is onderin het gamma de nieuwe CLA zowel elektrisch als met brandstofkracht leverbaar. In het midden van het aanbod, bij de EQE en EQE SUV, vaart Mercedes-Benz weer een wat andere koers. Volgens Autocar gaan die modellen er allebei geheel uit. Dat is nog wel slechts een gerucht, AutoWeek is in afwachting van een reactie van Mercedes-Benz.

In plaats van de EQE komt er over twee jaar een elektrische E-klasse op hetzelfde platform als de aanstaande elektrische C-klasse, zo begrijpt Autocar van een woordvoerder. Een regelrechte opvolger voor de EQE dus, maar dan volgens een wat aangepast recept. Waarschijnlijk komt die auto er ook een stukje conventioneler uit te zien dan de EQE. Over een opvolger voor de EQE SUV zou nog niets naar buiten zijn gebracht.

Als het werkelijk zo gaat als Autocar beweert, dan zou er opvallend snel een einde komen aan de twee EQE’s. De EQE en EQE SUV verschenen in 2022. Het korte bestaan is ongetwijfeld een indicatie dat de twee Mercedes-Benz niet hebben gebracht wat ervan verwacht werd. In Nederland zijn de twee EV’s tot op heden ook geen hardlopers gebleken. Van de Mercedes-Benz EQE zijn er vooralsnog 1.668 verkocht in ons land, de Mercedes-Benz EQE SUV is goed voor 888 exemplaren.