Mercedes-Benz E-klasse onder het mes

Mercedes-Benz gaat relatief opvallend te werk bij de facelift van de E-klasse. In plaats van dat er designelementen van grote broer S-klasse worden geleend, is het de A-klasse Limousine die als inspiratie voor de herziene E-klasse lijkt te hebben gediend.

De E-klasse krijgt namelijk een aangepaste voorkant die het voortaan zonder 'klassieke' versie van de grille en het fier op de neus staande Mercedes-logo moet stellen. Altijd 'Avantgarde' dus. De 'E' krijgt nieuwe bumpers en aangepaste, plattere, standaard full-led koplampen die de E-klasse vooral meer in lijn brengen met de jongere, compactere modellen van het merk. De invloeden van A-klasse Limousine komen ook op de achterkant van de E-klasse sedan tot uiting. Mercedes-Benz monteert hier namelijk gewijzigde lichtunits die naar het midden toe spits aflopen en waarvan een deel een plek krijgt op de achterklep. De E Estate wordt aan de achterkant milder aangepakt. Hier valt vooral de herziene led-indeling van de achterlichtunits op. Mercedes-Benz past tevens het bumperpakket van de versies met AMG Line-pakket aan en brengt dat meer in lijn met de wijze waarop de bumpers van de AMG-modellen ogen. De Avantgarde, AMG-Line en All-Terrains hebben voortaan een motorkap met 'powerdomes'. De All Terrain wordt vanbuiten verder afgewerkt met meer chroomkleurige details dan voorheen. Mercedes-Benz stelt verder verse lakkleuren en nieuwe lichtmetalen wielen beschikbaar en ook het interieur wordt met andere kleuren en materialen afgewerkt.

In het interieur monteert Mercedes-Benz een nieuw aan de onderkant afgeplat zesspaaks stuurwiel dat oogt alsof hij slechts drie spaken heeft. Achter het stuur vinden we in alle gevallen twee 10,25-inch digitale displays. Het digitale instrumentarium was voorheen niet standaard. Optioneel levert Mercedes-Benz twee 12,3-inch exemplaren. Het standaard MBUX-infotainmentsysteem wordt opgewaardeerd en herkent nu onder meer of de bestuurder of de bijrijder het systeem commandos geeft door 'Hey Mercedes' te zeggen.

Andere noviteiten hebben onder andere betrekking op het motorengamma. Mercedes' middelgrote sedan krijgt namelijk nieuwe benzinemotoren. Het gaat om een 2,0-liter viercilinder en om een 3,0-liter zes-in-lijn. Deze machines zijn allebei voorzien van een starter-generator die dankzij de 48 volt-boordspanning extra vermogen geeft. De viercilinder levert 272 pk en heeft dankzij elektrohulp (EQ Boost) tijdelijk 20 pk extra. De zescilinder schopt het tot 367 pk en profiteert eveneens van 20 extra, elektrisch opgewekte pk's.

Ook is er nieuws op plug-in gebied. De reeds gepresenteerde E300de en de E300e zijn straks voortaan ook met vierwielaandrijving te bestellen. Tot nu toe waren ze enkel met aandrijving op de achterwielen verkrijgbaar.

De E-klasse is standaard uitgerust met Active Brake Assist, een systeem dat indien nodig zowel remt voor stilstaande voertuigen als voor voetgangers. Dankzij Active Stop-and-Go kan de E-klasse tot zo'n 60 km/h netjes in het midden van zijn baan blijven en remmen voor voorliggers. Mercedes-Benz introduceert onder meer een augmented reality-modus voor het navigatiesysteem dat informatie geeft over de omgeving. De totale lijst veiligheidssystemen omvat onder meer een actieve file-assistent, een stuur- en remassistent, een dodehoekassistent met uitstapwaarschuwing en een 360-graden camera. Uiteraard is niet alles standaard.

AMG 53

Op de vernieuwde hardcore 63-AMG's moeten we nog even wachten. Wél herziet Mercedes-Benz de E53 4Matic, de subtopper. Deze heeft wederom een 435 pk en 520 Nm sterke 3.0 zes-in-lijn onder de kap die dankzij EQ Boost tijdelijk uit 22 pk en 250 Nm kan putten. De E-klasse sedan schiet in die vorm in 4,5 tellen naar 100 km/h. De Estate weet dat klusje in 4,6 seconden te klaren. Vanbuiten is de 53 AMG-variant van de reguliere E's te onderscheiden dankzij zijn AMG-grille, sportieve bumperwerk en zijn 19- of 20-inch vijfspaaks lichtmetalen wielen. Nieuw is onder meerde komst van het AMG Dynamic Plus Package, een pakket waarmee de E 53 voor het eerst ook in een Race-programma met Drift-modus in te stellen valt.