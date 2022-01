Mercedes-Benz E-klasse - Blik to the Future

De introductie van de EQS en de EQE heeft zo de aandacht opgeëist, dat je bijna gaat denken dat elke Mercedes-sedan nu definitief elektrisch is. Maar schijn bedriegt, want voor­lopig opereren deze modellen gewoon naast de reguliere S- en E-klasse in het programma. Van die laatste werd onlangs voor het eerst de nieuwe generatie in gecamoufleerde vorm waargenomen. Het toekomstige model brengt uiterlijk geen grote veranderingen met zich mee. Verwacht dus een klassiek gelijnde, traditioneel opgezette auto met herkenbare details. Wel zijn de flanken straks wat strakker dan het huidige model, onder meer dankzij nieuwe, verzonken handgrepen.

Aan de voorzijde is de nieuwe E het gemakkelijkst te herkennen. Dat komt vooral door de grille, die opmerkelijk laag in de voorgevel is geplaatst. De grote vraag is of de nieuwe ‘E’ weer leverbaar zal zijn met de traditionele Mercedes-grille, met verchroomde lamellen en een op de motorkap geplaatste ster. Die aanblik was ooit standaard bij de sedans van Mercedes-Benz, maar is de laatste jaren steeds meer verdwenen. Op het ogenblik is dit front bij de S-klasse standaard, bij de C-klasse niet leverbaar en bij de E-klasse tegen meerprijs leverbaar. Maar zelfs als die verdeling intact blijft, krijgt het gros van de E-klasses een groot merk­logo ín de grille. Net als nu, eigenlijk.

Nieuw platform

Zijn er dan helemaal geen significante veranderingen bij de nieuwe E-klasse? Toch wel. Dat begint al bij de technische basis, want net als de C- en S-klasse staat de E-klasse straks op de tweede generatie van het achterwielaangedreven MRA-platform. Dat maakt ook een meesturende achteras mogelijk. Ook het interieur gaat rigoureus op de schop. Sinds de nieuwe S-klasse weten we dat de jaren 20 bij Das Haus staan voor een verticaal touchscreen dat tegen het dashboard aan lijkt te leunen. Dat laat ruimte voor grote plakken hout, aluminium of een ander afwerkingsmateriaal, waarmee de sfeer aan boord voor een belangrijk deel wordt bepaald. Deze opstelling betekent trouwens ook het einde van het touchpad tussen de stoelen. De E-klasse volgt de S ook als het gaat om rijhulpsystemen en andere innovaties. Daarmee is Mercedes trouwens bijzonder ver, want het is wereldwijd de eerste autofabrikant die level 3-autonomie in de praktijk gaat brengen. Dat betekent dat het stuur onder bepaalde omstandigheden geheel uit handen kan worden gegeven, al zitten daaraan de komende jaren nog flink wat wettelijke beperkingen.

Diesel

Op aandrijflijngebied volstaat een kleine modernisatieronde, want de E-klasse is op dit vlak ook nu al lekker bij de tijd. Zo zijn er al twee plug-in hybrides, een aantal dat zeker niet afneemt. Daarnaast komen er gewoon uitvoeringen met benzinemotoren, zij het met mild-hybrid-techniek. Zelfs diesels keren naar verwachting gewoon terug. Met reden, want de E-klasse vervult door zijn populariteit als taxi een belangrijke commerciële rol en is ook nog steeds dé auto voor een heleboel veelrijders. In Nederland is die taxirol met de komst van EV’s rap kleiner geworden, maar in veel Duitse steden is de ‘E’ op dit vlak nog altijd heer en meester. Als sedan, maar ook als Estate. Die buitengewoon ruime stationwagon keert uiteraard terug, net als de ervan afgeleide All-Terrain.

Daarmee heeft de nieuwe E-klasse alvast één belangrijk streepje voor op de EQE, het onlangs gepresenteerde elektrische equivalent. In Nederland zal een groot deel van de kopers in dit segment ongetwijfeld alsnog naar een EQE uitwijken, of naar een vergelijkbaar grote SUV uiteraard. Met een verwachte lancering in 2023 lijken we tot ongeveer 2030 verzekerd van een E-klasse. Dat is een troost voor traditionalisten, al lijkt het waarschijnlijk dat een EQE-achtige het stokje daarna definitief overneemt.