Mercedes CLA Shooting Brake krijgt eerste AMG-kuur

De nieuwe A-klasse hatchback; A-klasse Limousine; CLA sedan: stuk voor stuk maakten ze al kennis met de AMG 35-lijn. Het zogenoemde mildere broertje van de AMG 45. Nu is het tijd voor de AMG CLA 35 4Matic Shooting Brake om los te breken. Net zoals bij de eerder genoemde instap-AMG’s krijgt de CLA Shooting Brake een 2,0-liter viercilinder turbo benzinemotor in het vooronder die goed is voor 306 pk. Het vermogen wordt over alle vier de wielen verdeeld, een zeventraps automaat met dubbele koppeling geldt als transmissie. Voor een sprint vanuit stilstand naar de 100 heeft de CLA 4,9 seconden nodig, de topsnelheid is op 250 km/h begrensd.

De buitenkant van de sportieve station kenmerkt zich door brede wielkasten, AMG-grille met dubbele lamellen, speciaal jumperwerk en standaard 18-inch dubbelspaak lichtmetalen wielen. Aan de achterkant treffen we AMG’s 35-kenmerk: ronde uitlaatsierstukken aan weerszijde. Binnenin worden de sportstoelen in een zwart materiaal gehuld die sterk op leder moet lijken. De middenconsole wordt standaard in hoogglans zwart geleverd. Het MBUX-multimediasysteem kan in drie AMG-sferen worden weergeven: klassiek, sport en supersport. De auto zelf kan ook in verschillende rijmodi worden gezet: van ‘Slippery’ tot ‘Sport+’.

De Nederlandse komst is net als de prijs nog niet bekend. Binnen korte tijd verwachten we ook de AMG CLA 45 4Matic: een versie die overigens voor nog geen een Mercedes uit het huidige vernieuwde gamma is gepresenteerd.