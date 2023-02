Mercedes-Benz C-klasse (1995) - Liefhebber Gezocht

In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

De eerste Mercedes-Benz C-klasse kreeg de schone taak de oorspronkelijke Baby Benz, de 190, te doen vergeten. Dat lukte in de verste verte niet, en de eerste C is dan ook lang niet zo iconisch. Bijkomend voordeel: ook maagdelijke exemplaren zijn bijna 30 jaar later nog relatief betaalbaar, blijkt uit ons occasionaanbod.

De eerste generatie Mercedes-Benz C-klasse - intern aangeduid als W202 - kwam in 1993 op de markt, ontving een kleine facelift in 1996, een grotere in 1997 en werd in 2000 afgelost door opvolger W203. Vandaag treffen we in ons occasionaanbod een pre-facelift exemplaar uit 1995, dat als zodanig te herkennen is aan onder meer zijn oranje knipperlichten. Die verraden nog het duidelijkst dat de C een kind is van de jaren 90, waarin de kleur van licht nog veelal bepaald werd door de tint van de lens waar het doorheen scheen.

De W202-generatie is de laatste Mercedes-sedan die in zekere zin nog in aanmerking komt voor de bijnaam Baby Benz, want even na diens introductie verscheen de eerste generatie van de Mercedes A-klasse, die de rol van instap-Mercedes voortaan mocht gaan vervullen. De C-klasse is als D-segment sedan de opvolger van de 190, die van 1982 tot 1993 als eerste de bijnaam mocht dragen. Die auto was tijdens zijn elfjarige loopbaan goed voor bijna 1,9 miljoen verkopen, maar vergis je niet: de Duitsers wisten van de W202 in totaal bijna net zo veel exemplaren te verkopen - en dat in vier jaar minder tijd.

Vanaf de eerste generatie C-klasse koos Mercedes-Benz er namelijk voor om keurig elke zeven jaar met een nieuwe te komen. Mogelijk dat dat een van de redenen is dat de W202-C in het collectieve geheugen verdween als 'gewoon een C-klasse', terwijl velen zich de 190 nog prima kunnen herinneren. Dat maakt de auto die we vandaag in ons aanbod treffen des te leuker. Kom je hierin voorrijden, dan breng je omstanders weer even terug in de tijd.

Sportonderstel

Dat terwijl we hier eigenlijk niet met iets bijzonders te maken hebben - tot je de kilometerstand ziet. Het gaat om een C200 met een 2-liter grote en 136 pk sterke viercilinder in de neus. Die motor stuurt zijn vermogen naar de achteras via een handgeschakelde 5-versnellingsbak. Hoewel een automaat wellicht beter past bij de pretenties van een Mercedes, betekent de Esprit-uitvoering wel dat deze C op een sportonderstel staat. Die laat de auto lager liggen dan een 'reguliere' C200, wat zijn uiterlijk zonder meer goed doet.

De verdere staat van de auto doet de rest van het werk dat 'm een plekje in deze rubriek oplevert. Met slechts 37.682 (aantoonbare, volgens de adverteerder) kilometers achter de rug staat de Mercedes er nog ronduit schitterend bij. Zowel aan de binnen- als buitenzijde weten we geen enkele slijtplek of beschadiging te vinden. Tel daarbij op dat de volledige onderhoudshistorie aanwezig is en het is prima te achterhalen of de auto niet te lang aaneengesloten stilstond. Is dat wel het geval, dan zou dat wel eens kunnen zorgen voor flink wat zorgen - van lang stilstaan wordt geen enkele auto beter.

Heeft de C-klasse de al dan niet benodigde zorg al ontvangen, dan kunnen we ons voorstellen dat iemand hier nog jarenlang zorgeloos plezier aan gaat beleven. De relatief simpele techniek heeft nog maar weinig hoeven slijten en het gebrek aan elektrische tierelantijnen van de vrij basic uitvoering zorgt er wel mooi voor dat er weinig is om kapot te gaan. Mede daardoor is de vraagprijs van €7.944 prima te rechtvaardigen, al moet je wel gecharmeerd zijn van het model om een dergelijk bedrag eraan uit te geven. Maar zeg nu zelf: wanneer zag jij voor het laatst een C-klasse als deze?