Mercedes-Benz 600 (1969) - In het Wild

Voordat Mercedes-Benz sprak over de S-klasse, was er eerst de W112 en daarna de W108/W109. Die hadden dus nog niet echt een naam, maar stonden bekend onder aanduidingen als 250 S tot 300 SEL. In veel gevallen sloeg het cijfer op de cilinderinhoud, zo was de W112 altijd een 300, omdat die een 3,0-liter zes-in-lijn onder in z'n statige neus had. De 600, 'Der Grosser', kwam ten tijde van de W112 op de markt maar had geen 6.0 maar een 6.3 onder de kap. Een V8 die goed was voor 250 pk. De 600 was bedoeld als het neusje van de zalm boven de 300 en moet je ook echt zien als een apart model in een uitzonderlijk luxe klasse. Niet voor niets geldt de 600 dan ook als een voorloper van wat later Maybach werd en nu Mercedes-Maybach. De verre voorvader van de recent onthulde Mercedes-Maybach S680 dus, maar dan nog een stuk exclusiever en niet - oneerbiedig gezegd - een S-klasse met wat meer.

Dit absolute topmodel in Mercedes' gamma bleef maar liefst 18 jaar, van 1963 tot 1981, in productie en overleefde de W112, de W108/W109 én de eerste S-klasse (W116) dus. Het statige ontwerp, het comfort, het rijgedrag, de verfijning, het was allemaal behoorlijk bestand tegen de tand des tijds. Ook bleef de 600 tot de verbeelding spreken bij de (soms niet al te democratisch verkozen) heersers van de wereld. Als je een 600 had, dan was je van een buitencategorie. Vooral de Pullman, de extra lange versie, is door menig gevreesd leider als vervoersmiddel gebruikt. Dan hebben we het onder meer over Mao Zedong, Kim Jong-Il en Saddam Hussein. De 'gewone' 600, de kortere SWB, was vooral ook erg geliefd onder iconen uit de muziekindustrie, waaronder Elvis Presley, Eric Clapton en Ronnie Wood.

De auto die we hier voor ons hebben, dankzij AutoWeek-lezer Arjan van den Berg, is zo'n 600. Geen Pullman, maar een 'korte'. Denk echter niet dat hij daarom niet zo exclusief is. Van deze 600 zijn er in totaal maar 2.190 gebouwd. De 600 Pullman was met 428 stuks wel een klap zeldzamer, om nog maar te zwijgen over de 59 Landaulets, maar hier staat dus echt iets heel bijzonders. Met z'n dik 5,5 meter lengte en uiterst riante zitplaatsen kom je hierin ook als een ware koning of koningin voorrijden. Bijna 3 ton aan statement op wielen.

Het is een voorrecht dat Nederland dit exemplaar op z'n wegen mag verwelkomen. Dat is sinds 2011 het geval, want toen werd deze 600 ingevoerd in ons land. Hij staat volgens de RDW nog steeds bij degene die hem toen hier op kenteken zette. Het enige jammere is dat de auto al even niet meer apk-goedgekeurd is, dus je zult hem niet zomaar tegenkomen. We hopen dat daar snel verandering in komt, al kunnen we ons voorstellen dat de auto misschien (helaas) staat te wachten op een financieel gemotiveerde koper, want dit is natuurlijk een beleggingsobject pur sang. Voor een bedrag van minder dan zes cijfers gaat hij waarschijnlijk niet weg. Misschien is er nog een artiest te vinden die het tijd vindt om zijn of haar smakeloze van top tot teen in het zwart uitgevoerde SUV in te wisselen voor iets stijlvollers?