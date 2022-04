Mercedes-Benz 230 CE (1988) - Liefhebber Gezocht

In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

De W124 staat te boek als één van de meest betrouwbare modelgeneraties van Mercedes-Benz. In 1984 kwam de sedan op de markt, andere carrosserievarianten volgden niet lang daarna. De coupé verscheen in 1987 en werd intern aangeduid als C124. Dat betekent meteen dat we hier met een vroeg exemplaar te maken hebben, want deze auto rolde in 1988 van de band. Met de modelaanduidingen was het toen in ieder geval een stuk makkelijker dan nu. '230' slaat immers nog op de cilinderinhoud van de atmosferische viercilinder, die 2.298 cc bedraagt. Deze benzinemotor levert een vermogen van 132 pk en was destijds de krachtigste vierpitter die je kon krijgen. Daarboven vond je alleen zes- en achtcilinders op de prijslijst. Bij de diesels was er overigens ook nog een vijfcilinder.

Met een gewicht van 1.400 kilo is de coupé nog niet eens zo zwaar als hij eruitziet. Bovendien zijn de prestaties nog best adequaat te noemen, ondanks het voor hedendaagse begrippen bescheiden vermogen: de sprint naar de 100 km/h is gedaan in 11,2 seconden en de topsnelheid ligt op 195 km/h. Dat ga je er toch nooit mee rijden: dit is zeker met de viertraps automaat bij uitstek een comfortabele cruiser. Ondanks het feit dat het een echte asfalttijger is, heeft dit exemplaar nog maar 224.640 kilometer gereden. Dat lijkt als absoluut getal wellicht veel, maar met de leeftijd van deze 230 CE komt dat neer op 6.607 kilometer per jaar. Daarnaast kunnen de Benzen van deze generatie wel tegen een stootje: kilometerstanden van richting het miljoen of meer komen geregeld voor.

De lichtblauwe lak van dit exemplaar ziet er nog heel netjes uit, net als de kunststof bumpers. Ook binnenin is overduidelijk goed voor de auto gezorgd, wat vooral blijkt uit de staat van het meubilair. Het hout op de middentunnel ziet er iets minder mooi uit, maar dat is eenvoudig op te lossen door ergens een nieuw paneeltje op de kop te tikken. Dan kun je ook meteen een oplossing vinden voor de aftermarket radio en de speakers onder de achterruit aanpakken. Deze 230 CE zit gelet op het geringe aantal knopjes op het dashboard niet heel ruim in de opties. Het openen van de zijruiten doe je bijvoorbeeld met de slinger. Of dat erg is? Wat er niet op zit, kan ook niet kapot gaan. De eerste eigenaar vinkte stoelverwarming dan wel weer aan als optie.

Helaas krijgen we de motorruimte niet te zien, maar met een vraagprijs van €3.500 loont het voor de liefhebber wellicht om even een kijkje te gaan nemen. De optische staat wekt het vertrouwen dat er technisch ook goed voor is gezorgd. Uit de gegevens van de RDW blijkt in ieder geval dat de auto van 2001 tot 2014 bij dezelfde eigenaar verbleef, om zijn bestaan in de vijf jaar daarna door te brengen in handen van autobedrijven. Daarna reed een particulier er weer mee vanaf 2019 tot nu. Een auto als deze wordt sowieso niet minder waard, dus ben jij de volgende liefhebber die het vierspaaks stuur ter hand neemt?

