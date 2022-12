Mercedes-Benz 190D (1985)– Liefhebber Gezocht

In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

Oude Mercedessen heb of had je in grofweg twee categorieën: ietwat afgebeulde diesels met veel ervaring, of fraaie benzine-exemplaren met een lage kilometerstand. Deze 190D uit 1985 combineert beide groepen in één auto: het is een origineel Nederlandse diesel die toch nauwelijks gereden heeft!

Mercedessen als deze 190D waren voor het wijzigen van de ‘belastingvrij-grens’ voor oldtimers hét argument om die grens van 25 naar 40 jaar op te rekken. Het helemaal oprijden van een oude, walmende en oerdegelijke sedan of stationwagen heeft weinig van doen met de liefhebberij waarvoor die belastingvrijstelling is bedoeld, was de redenatie. Wie nu een oude diesel heeft, moet dan ook wachten tot de auto 40 jaar oud is om van het torenhoge mrb-tarief af te zijn.

Juist die motorrijtuigenbelasting - grofweg het dubbele van wat je voor een vergelijkbare benzine-auto betaalt- zorgt ervoor dat diesels in Nederland echt auto’s voor veelrijders zijn. Dat is precies wat deze bruin-rode 190D zo bijzonder maakt, of zelfs uniek. De NS-84-LK is namelijk een originele Nederlander, die in oktober 1985 zijn eerste setje gele platen kreeg. Tot 2013 wisselde hij niet meer van eigenaar en sinds dat jaar staat hij op naam van het autobedrijf uit Markelo dat hem nu aanbiedt. Voor een stevig bedrag, mogen we wel zeggen, want €16.350 is heel wat voor een 190.

Anderzijds: vind maar eens een tweede. De Mercedes mocht al dat stilstaan ongetwijfeld binnen doen, want de koets oogt werkelijk smetteloos en het interieur lijkt in nieuwstaat te verkeren. Tel daarbij op dat de auto op origineel 15-inch lichtmetaal staat en in een heerlijke – voor zijn tijd – kleurstelling is uitgevoerd, en er staat een Mercedes om van te smullen. Na nog eens drie jaar doorbijten zal de auto ook nog eens helemaal belastingvrij zijn. Volkomen terecht, in dit geval.