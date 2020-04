Mercedes begint productie ademapparaat in F1-fabriek

Normaal gesproken is het bij High Perfomance Powertrains in Brixworth een drukte van belang wegens de ontwikkeling van Mercedes' F1-motor. Nu is er echter drukte om een totaal andere reden. Men heeft er een apparaat ontwikkeld waarmee zuurstoftoevoer nauwkeurig kan worden gereguleerd. Geen beademingsapparaat dus, maar een systeem dat de toevoer reguleert voor covid-patiënten die via een gezichtsmasker ademondersteuning krijgen. Hiermee kan de noodzaak tot intuberen op de IC als het goed is terug worden gebracht.

Het systeem, dat UCL-Ventura heet, moet de zuurstoftoevoer via een masker slimmer laten verlopen, waardoor overschakeling naar intubatie minder snel nodig is. Het apparaat is ontwikkeld door Mercedes in samenwerking met University College London en is al goedgekeurd door het landelijke gezondheidszorgorgaan. De volgende stap is het op grote schaal produceren en daar is HPP de afgelopen dagen voor in gereedheid gebracht. Op dit moment werkt men er met 40 machines, die normaal gebruikt worden voor de bouw van motoronderdelen voor de F1, aan de productie van 1.000 van deze apparaten per dag. Mercedes heeft het ontwerp ervan kosteloos beschikbaar gemaakt en hoopt hiermee wereldwijd een grote dienst te kunnen bewijzen.