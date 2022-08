Mercedes-AMG GT3 Edition 55: spectaculair circuitspeeltje

Speciaal voor de autoliefhebber die AMG een warm hart toedraagt en nagenoeg al het andere in de wereld al bezit, komt Mercedes-AMG met een speciale en tot slechts 5 stuks gelimiteerde versie van de Mercedes-AMG GT3. Die circuitversie van de AMG GT is namelijk als Edition 55 gepresenteerd, een speciale variant om het 55 jarig bestaan van AMG te vieren.

Met de reguliere GT3-circuitversie van de AMG GT mag je meedoen aan diverse raceseries. Deze AMG GT3 Edition 55 treedt buiten de paden van de FIA-reglementen en dus is het circuitspeeltje nog een tandje heftiger dan de GT3 waarop hij is gebaseerd. De AMG GT3 had al een 6.3 V8 in plaats van de biturbo 4.0 V8 die in de straatlegale AMG GT's ligt, maar die turboloze achtcilinder is in deze 55 Edition nog heftiger. De 6.3 levert met 650 pk namelijk 100 pk dan de V8 in de AMG GT3 die Mercedes-AMG wel volgens de FIA-reglementen heeft gehomologeerd. Daar komt bij dat de het speciale uitlaatsysteem geen demper heeft. Reken dus op een intense bak herrie.

De AMG GT3 Edition 55 is in bespoten met een grijze unilak en is gelardeerd met rode accenten. Op diverse aerodynamische componenten is het koolstofvezel waar ze uit opgetrokken zijn zichtbaar. Natuurlijk overlaadt Mercedes-AMG de AMG GT3 Edition 55 overladen met een stel 55-badges. In de racecockpit vindt je natuurlijk ook dergelijke badges én een plakkaat waarop het serienummer van de auto staat gedrukt. Mercedes-AMG levert de speciale raceversie met een autohoes en geeft er een speciaal horloge bij. De vanafprijs van het extreme verzamelobject is €625.000. Jawel, exclusief belastingen.