Mercedes-AMG C 63 S E Performance als F1 Edition

Is de naam van de sterke topversie van de Mercedes-Benz C-klasse je niet lang genoeg? Dan kun je nu opteren voor een speciale editie van die 680 pk sterke plug-in hybride krachtpatser die luistert naar de naam Mercedes-AMG C 63 S E Performance F1 Edition.

Mercedes-Benz hangt in de C-klasse alleen nog viercilinders. Dus ook in de AMG-versies. Ook de nieuwe C 63 heeft dus vier pitten in plaats van een machtige V8, maar om de afname in het aantal cilinders te compenseren heeft AMG de 477 pk sterke 2.0 viercilinder aan een elektromotor gekoppeld. Het resultaat: 680 pk en maar liefst 1.020 Nm aan plug-in hybride kracht uit Affalterbach. Van de Mercedes-AMG C 63 S E Performance presenteert Mercedes-AMG nu een speciale F1 Edition.

De F1 Edition is in een Alpine Grey geheten grijze unilak gespoten die naar onderen toe steeds donkerder wordt. Daarbij worden de dorpels en de voor- en achterbumper afgewerkt met rode accenten. Het geheel is volgens Mercedes-AMG een verwijzing naar de Medical Car van Mercedes-AMG die tijdens de F1-races klaarstaan. De F1 Editions worden verder aangekleed met het AMG Aerodynamics Package, een pakket dat onder meer een grotere splitter naar de voorzijde, een aangepaste diffuser naar de C 63's brengt. De sedanversie krijgt daarbij een spoiler op de achterklep.

Meer F1 Edition-pret komt in de vorm van de twee AMG Night-pakketten die Mercedes-AMG normaliter op de optielijst van de top-C's heeft staan. Het gevolg? Een hele rits aan zwarte accenten. Ook het interieur wordt met zwarte en rode accenten afgewerkt. We zien zwart nappaleer met rode stiksels en speciale AMG-emblemen in de hoofdsteunen. Het AMG Performance-stuurwiel is afgewerkt met een combinatie van nappaleder en microvezel. Een Nederlandse prijs hebben we nog niet.