Mercedes-AMG C 63 Estate gesnapt

Na de onthulling van de nieuwe C-klasse staat het nodige vuurwerk van Mercedes-AMG op stapel. Eerder kwamen de C 53 sedan en Estate en de C 63 sedan al in camouflageverpakking voorbij, de C 63 Estate voegt zich nu bij dat rijtje.

Toegegeven, heel veel fantasie is er niet meer voor nodig om de C 63 Estate voor te kunnen stellen zonder camouflage. Hij is nog behoorlijk goed ingepakt tijdens de wintertest in Scandinavië, maar de bredere wielkasten en diffuser met vier uitlaatpijpen laten zich moeilijk verhullen. Ook tekenen de contouren van de grote ventilatieroosters in de voorbumper zich af in de camouflage en beschikt de dikste C Estate over de kenmerkende Panamericana-grille met verticale spijlen. Verder zijn de voorwielen van het testmodel ook terug te vinden op andere AMG-modellen, wat een goede indicatie geeft van hoe de opperstation er straks mogelijk uit gaat zien op het schoeisel.

Wat de precieze specificaties van de nieuwe C 63 zijn, is nog niet bekend. Het lijkt in ieder geval zo goed als zeker dat de 4.0 V8 het veld moet ruimen voor een viercilinder. Dankzij de hulp van hybridetechniek ligt het vermogen van de nieuwe C 63 naar verwachting rond de 500 pk, waarmee hij vergelijkbare waarden behaalt als het huidige model. Qua vermogen gaat hij er dus hoogstwaarschijnlijk niet op achteruit, maar het zal later moeten blijken wat de komst van de vierpitter gaat betekenen voor de beleving. Onder de C 63 komt de C 53 te staan, die qua vermogen uiteraard zijn meerdere zal moeten erkennen in de 63.

Wanneer de nieuwe Mercedes-AMG C 63 precies ten tonele verschijnt, is nog niet bekend. Het is goed mogelijk dat hij nog voor het einde van dit jaar voorgesteld wordt. De plug-in hybride C300e met 313 pk is tot die tijd voorlopig de sterkste C-klasse die je kunt kopen.