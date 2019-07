Mercedes-AMG brengt GLC en GLC Coupé 43 4Matic-versies terug

Eerder dit jaar ondergingen zowel de GLC als de GLC Coupé een facelift en even leek het erop dat alleen de 63-versies terugkeerden. Dat waren tot voort kort immers de enige getoonde AMG-smaken van het vernieuwde tweetal. In tegenstelling tot wat bij de nieuwe modellen uit de A,- en CLA-families het geval is, worden de nieuwe milde AMG 43-varianten bij de GLC's pas na de lancering van de 'hardcore' AMG-edities getoond. Dit zijn ze!

Bij de facelift die Mercedes-Benz begin vorig jaar doorvoerde op de C-klasse, werd de 367 pk sterke 3.0 V6 van sterke 'milde' AMG 43 omgeruild voor een 390 pk sterke variant van dezelfde zescilinder. Nu krijgen ook de GLC 43 4Matic en GLC Coupé 43 4Matic de beschikking over die bijna 390 pk en 520 Nm sterke machine. De zescilinder is gekoppeld aan een AMG Speedshift-transmissie met negen verzetten. '4Matic' in de naam van de nieuwkomers geeft het aantal wielen weg dat al die kracht op de weg brengen. Beide GLC-varianten sprinten er in 4,9 tellen mee naar een snelheid van 100 km/h. De topsnelheid ligt in beide versies op 250 km/h. Wél springt de GLC Coupé met een gemiddeld verbruik van 10,2-10,5 l/100 km tot 0,1 l/100 km zuiniger met zijn brandstof om.

Facelift

Net als de non-AMG-versies van de GLC's profiteren ook deze semi-toppers van een reeks optische wijzigingen. Zo is de neus van het tweetal nieuw, compleet met kleinere ledkoplampen, een vernieuwde grille met horziontale spijlen en aangepaste bumpers. In de achterlichten is de lichtsignatuur aangepast, er zijn nu rechthoekige vormen toegepast. De uit twee delen bestaande dubbele uitlaateindstukken van de vorige GLC 43, maken plaats voor twee aan weerszijden van de achterbumper geplaatste ronde uitlaateindstukken. Ook de twee 43-versies maken kennis met het MBUX-infotainmentsysteem. Zaken als 19-inch lichtmetaal, een fraai afgewerkt interieur met sportstoelen, een sportstuur en een aantal vierkante meters kunstleer horen allemaal bij het AMG-feestje.

Prijzen voor de Nederlandse markt volgen later.