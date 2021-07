'Meerderheid Nederlanders vóór belasten gebruik auto'

De invoering van een kilometerheffing vormt al jarenlang een twistpunt. In de politiek en de autobranche lijkt er draagvlak te zijn voor deze vorm van belasting en ook de ondervraagden in het onderzoek zien de invoering ervan wel zitten. 58 procent van hen wil namelijk dat het gebruik van de auto leidend wordt bij de belastingheffing. Momenteel is het Nederlandse belastingbeleid alleen nog gericht op de aanschaf en het bezit van een auto. Naast de invoering van een belasting naar gebruik wil 30 procent van de ondervraagden dat de overheid de overstap naar elektrisch of emissievrij rijden stimuleert. Daarnaast wil ruim een derde van de ondervraagden dat de verkeersveiligheid het belangrijkste punt wordt in het verkeersbeleid van de komende jaren.

Een herziening van de autobelastingen lijkt overigens dichterbij dan ooit. De VVD was bijvoorbeeld lang tegen een kilometerheffing, maar nu het aantal EV's op de wegen toeneemt, loopt de overheid in de toekomst mogelijk een boel accijnsinkomsten (nu zo'n € 8,5 miljard per jaar) mis. Ook de autobranche is er dus voorstander van. Het afschaffen van de bpm, wat in het ideale beeld moet compenseren voor de kilometerheffing, zou de aanschaf van nieuwe auto's namelijk een stuk goedkoper maken. Het effect van de bpm is overigens goed te zien in de leeftijd van het Nederlandse wagenpark. In ons land zijn auto's gemiddeld 11 jaar oud, waar die leeftijd in onze buurlanden een stuk lager ligt.