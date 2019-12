'Meerdere sportieve versies Volkswagen Golf in 2020'

De gloednieuwe Volkswagen Golf betreedt in het nieuwe jaar de markt en het lijkt erop dat we niet lang hoeven te wachten op de sportieve varianten. Ook de stationwagon, de Variant, komt al in de loop van 2020.

Afgelopen najaar trok Volkswagen het doek van de achtste generatie van de Golf. Grote verrassingen had de nieuwe Golf niet voor ons in petto en datzelfde geldt voor het aanbod qua versies. Ook deze generatie krijgt weer de bekende sportievere varianten. De GTI, GTD, R en TCR maken op den duur hun opwachting. Volgens Motor1 zullen die allemaal in 2020 aan de wereld getoond worden.

De GTI, die onlangs al voor de camera van onze spionagefotograaf verscheen, bijt naar verluidt het spits af in maart 2020. Ook de sportieve topdiesel, de GTD, verschijnt volgens ingewijden die maand. De 2.0 TSI die in de huidige Golf GTI dienst doet, zou zomaar in vernieuwde vorm in deze achtste generatie terug kunnen keren. Momenteel is dat blok goed voor 230 pk, maar dat zal ongetwijfeld met de generatiewissel nog wel wat meer worden. De GTD kruipt met z'n 2.0 TDI tegen de 200 pk aan.

In juli verwacht men vervolgens de GTE, die dankzij z'n hybride aandrijflijn GTI-achtige prestaties moet kunnen leveren. De krachtigste variant zal naar verwachting richting de 250 pk gecombineerd vermogen uit de combinatie van de verbrandingsmotor en elektromotor halen. Een treetje hoger in het gamma keert de Golf R terug, die zoals gewoonlijk nog een klap vermogen meer dan de GTI krijgt. Die moet ook nog voor de zomervakantie verschijnen. Vlak na de zomer (september) is het dan de beurt aan de GTI TCR, de overtreffende trap van de GTI. In oktober, een jaar na de onthulling van de Golf, introduceert Volkswagen naar verwachting tenslotte de Variant.