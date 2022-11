Meer brandstofaccijns en mrb opgehaald in 2021

De Nederlandse overheid heeft in 2021 meer brandstofaccijns en mrb opgehaald dan in het jaar ervoor. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat in kaart heeft gebracht hoeveel milieubelasting in 2021 naar de staatskas is gevloeid.

Vorig jaar is in Nederland voor een totaal van €23,2 miljard aan milieubelastingen opgehaald, één miljard meer dan in 2020. De toegenomen opbrengst uit brandstofaccijnzen is voor een deel verantwoordelijk voor die toename. In 2021 is in Nederland €7,66 miljard aan brandstofaccijnzen opgehaald, €291 miljoen meer dan een jaar eerder. Daarnaast zijn ook de mrb-inkomsten vorig jaar toegenomen ten opzichte van het jaar ervoor en wel met € 104 miljoen tot €6,03 miljard. De bpm-opbrengst bleef in 2021 met €1,48 miljard nagenoeg gelijk aan die van 2021 (€1,5 miljard).

Volgens het CBS is de toegenomen opbrengst van brandstofaccijnzen niet alleen het gevolg van de inflatiecorrectie, maar vooral door een toename van het aantal gereden kilometers ten opzichte van het eerste coronajaar 2020. Vergelijken we de opbrengst van de brandstofaccijnzen in 2021 met die van pre-coronajaar 2019, dan is er een groot verschil te zien. In 2019 werd voor €8,46 miljard aan brandstofaccijnzen opgehaald, bijna €800 miljoen meer dan in 2021. Dat er afgelopen jaar meer motorrijtuigenbelasting (mrb) is afgedragen, komt behalve door de inflatiecorrectie eveneens door het groeiende Nederlandse wagenpark.

Hoewel de bpm-opbrengst in 2021 vrijwel gelijk was aan die van 2020, bleef ook deze flink achter bij die van pre-coronajaar 2019. In dat jaar werd met €2,34 miljard €863 miljoen meer bpm afgedragen dan in 2021.