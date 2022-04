McLaren gaat eigen NFT's aanbieden met MSO Lab

MSO Lab gaat in de eerste plaats dienen als een plek waar het merk zijn NFT's, digitale plaatjes waarvan jij het unieke eigendomsrecht kunt kopen, gaat aanbieden. De eerste NFT-collectie van McLaren heet 'Genesis' en bevat 'one of the most storied cars in McLaren's history'. Daarbij is de kans dus groot dat het om de McLaren F1 gaat. Wat de NFT's van McLaren precies gaan kosten, is nog niet duidelijk. In ieder geval krijgen McLaren-klanten voorrang voor een lidmaatschap bij het digitale platform, maar McLaren lijkt MSO Lab ook open te stellen voor mensen die geen McLaren in de garage hebben staan.

Naast het kopen van NFT's krijgen leden van MSO Lab ook de mogelijkheid om evenementen van McLaren Automotive bij te wonen en is er een virtuele rondleiding door het McLaren Technology Centre. Volgens McLaren is MSO Lab een nieuwe manier om de interactie met klanten en fans op te zoeken. Via speciale kanalen kun je als lid in contact komen met teams van McLaren Automotive en MSO. Hoeveel geld een lidmaatschap aan MSO Lab kost, is nog niet duidelijk.

McLaren is in ieder geval één van de eerste autofabrikanten die op deze manier aan de slag gaat met de 'metaverse', de digitale wereld. Een ander voorbeeld van de toepassing van de technologie in de auto-industrie, is te vinden bij Alfa Romeo. De Italianen hebben wel een wat praktischere toepassing gevonden: de (onderhouds)historie van iedere Alfa Romeo Tonale wordt namelijk versleuteld opgeslagen in een NFT.