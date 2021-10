Mazzanti Evantra Pura: exclusief in de marge

Mazzanti Automobili is een kleine Italiaanse fabrikant die tien jaar geleden de eerste beelden liet zien van wat uiteindelijk de Evantra zou worden. De Evantra wordt momenteel geleverd als 751 pk sterke 771 en als Millecavalli met 1.000 pk. Die twee krijgen in de vorm van de Evantra Pura een nieuwe versie maast zich.

Waar de gestoorde Evantra Millecavalli een 7.4 V8 achter de voorstoelen heeft liggen, krijgt de Pura net als de 771 een 6.2 liter, die evenals de 7.4 van General Motors afkomstig is. In de Pura levert die dubbel geblazen V8 761 pk en 910 Nm en daarmee is hij iets minder krachtig dan de 771. Rap is -ie in elk geval wel. De Evantra Pura sprint in 2,9 seconden naar de 100 km/h en heeft een topsnelheid van meer dan 360 km/h. Opvallend is de transmissie van de Pura, dat is namelijk geen sequentiële zevenbak zoals in zijn broertjes, maar een handgeschakelde bak met dezelfde hoeveelheid verzetten.

De Pura moet je in feite zien als een meer uitgeklede en 'no-nonsense'-versie van de Evantra. Met zijn wagengewicht van 1.290 kilo is hij 60 kilo lichter dan de 771. Hoewel de naam 'Pura' wellicht anders doet vermoeden, is het interieur van de nieuwe Evantra tot in de kleinste puntjes aan te passen.

De prijs van al dat moois? Die is op aanvraag en dat zegt waarschijnlijk genoeg.