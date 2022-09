Mazda MX-5 en MX-30 voor mensen met een fysieke beperking

Diverse Japanse fabrikanten bieden in het thuisland speciale voor mensen in een rolstoel bedachte uitvoeringen, compleet met zaken als een handig liftsysteem. Met name van kei-cars bestaan slimme 'rolstoelversies'. Mazda laat in Japan tijdens de jaarlijkse International Rehabilitation Equipment Exhibition twee auto's zien waarmee het merk rekening houdt met mensen met een fysieke beperking: de MX-5 SeDV en de MX-30 SeDV.

De afkorting in de modelnamen staat voor Self Empowerment Driving Vehicle. De MX-5 SeDV heeft een extra bedieningsorgaan tussen de bestuurdersstoel in de middentunnel waarmee je de MX-5 kunt laten versnellen en vertragen. Ook de knop van de claxon is hierin geïntegreerd. Daarnaast heeft de MX-5 een uitklapbaar zeteltje dat in- en uitstappen in de lage MX-5 moet vergemakkelijken. Ook de MX-30 heeft handbediening, al zit er in deze elektrische cross-over een extra ring in het stuurwiel waarmee je gas kunt geven. De knuppel ter linkerzijde van de bestuurdersstoel neemt de rol van het rempedaal over. Ook de MX-30 krijgt een extra plateautje die het in- en uitstappen moet vergemakkelijken. Daarnaast heeft de MX-30 een dakkoffer met "een schuifmechanisme waarmee de rolstoel soepel kan worden opgetild en opgeborgen". In de MX-5 is de (ingeklapte) rolstoel op te bergen op de plek van de bijrijdersstoel.

Voor auto's als de Mazda 2 biedt het merk in het thuisland al een versie met een draaibare voorstoel aan, compleet met een voetensteuntje. De CX-5 is er zelfs beschikbaar met een draaibare bestuurdersstoel die elektrisch bedienbaar is en gedeeltelijk de auto uitkomt. De MX-5 en MX-30 komen in Japan gewoon in de getoonde vorm op de markt.