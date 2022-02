Mazda laat interieur CX-60 deels zien

Toegegeven, heel onthullend is de foto die Mazda online slingerde van het binnenste van de CX-60 nog niet bepaald. Wel is te zien hoe het dashboard is opgebouwd en wat voor materialen Mazda toepast. Net als bij onder meer de CX-5 en de MX-30 torent het display voor de infotainment boven het dashboard uit. Dat dashboard is opgebouwd uit meerdere lagen, waarbij in de middelste laag een bijzonder stiksel zit verwerkt. Mazda zegt dat dat stiksel is geïnspireerd op 'Musubu', wat een unieke Japanse manier is om textiel te binden.

Daar houdt het volgens Mazda niet op met de Japanse filosofieën, want het interieur is opgebouwd naar het voorbeeld van 'Kaichô', waarbij een 'harmonie ontstaat uit het mengen van verschillende materialen en texturen'. In het interieur van de CX-60 gaat het dan om materialen als nappaleder, esdoornhout, Japans textiel en verchroomde details. Het dashboard oogt op het eerste gezicht behoorlijk opgeruimd. Ook dat is terug te voeren op een Japans concept: 'Ma', dat volgens Mazda verwijst naar de 'rustige en waardige schoonheid van lege ruimtes'.

Hoe het interieur van de CX-60 er in zijn geheel uit ziet weten we 8 maart. Dan trekt Mazda namelijk het doek van de nieuwe CX-60. Hij komt naar ons land in ieder geval als plug-in hybride met ruim 300 pk. Het is nog niet bekend of de nieuwe zes-in-lijn benzinemotoren van Mazda, die het merk introduceert op het geheel nieuwe platform van de CX-60, hier ook leverbaar worden.