Mazda CX-60 - Back to Basics

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

De Mazda CX-60 is de eerste plug-in hybride van het merk en tevens de grootste, krachtigste en meest luxueuze auto die Mazda momenteel aanbiedt op de Europese markt. Is de basisuitvoering van de CX-60 qua uitrusting net zo indrukwekkend als het vermogen van de aandrijflijn? Tijd om de proef op de som te nemen.

Mazda CX-60 e-SkyActiv PHEV 327 Prime-Line

€51.690

Wat betreft motoren blijft het, in ieder geval tot de zescilinder diesel- en benzinemotoren in ons land arriveren, overzichtelijk op de prijslijst van de CX-60. Vooralsnog is de SUV in ons land namelijk alleen leverbaar met de 327 pk en 500 Nm sterke e-Skyactiv plug-in hybride aandrijflijn. Een 2.5 viercilinder benzinemotor en een elektromotor zorgen voor dat systeemvermogen, ook is de CX-60 als plug-in altijd vierwiel aangedreven en heeft hij een achttraps automaat. Het accupakket, dat in de vloer van de auto ligt, heeft een capaciteit van 17,8 kWh. Mazda geeft een elektrische actieradius van 63 kilometer op voor de CX-60, genoeg voor de meeste woon-werkritten. Geen zin om rustig aan te doen? De sprint naar 100 km/h klaart de CX-60 desgewenst in 5,8 seconden, bij 200 km/h is de koek op.

Op de prijslijst van de CX-60 staan vijf uitvoeringen. Het basismodel heet Prime-Line en staat in deze rubriek uiteraard in de spotlights. De SUV is er ook als Exclusive-Line, Homura en Takumi. In die uitvoeringen kost de CX-60 €53.190, €55.690 of €57.190. Daarmee is het prijsverschil tussen de goedkoopste en duurste CX-60 niet bijzonder groot.

Een maatje kleiner

Het basismodel van de CX-60 is allereerst te herkennen aan zijn 18-inch donkergrijze lichtmetalen wielen. Vanaf de Exclusive-Line staat de CX-60 namelijk standaard op 20-inch lichtmetaal. Andere wielen zijn op de Prime-Line af fabriek niet leverbaar. Ook de matte afwerking van de honingraatgrille en de omlijsting van de zijruiten verraadt dat je met de instapper van doen hebt. Mazda biedt voor de CX-60 de keuze uit in totaal acht lakkleuren, maar alleen het getoonde 'Arctic White' is zonder bijbetaling te bestellen. Heb je liever dat je CX-60 in een andere kleur de spuitcabine uit rolt, dan moet je minimaal €1.000 op tafel leggen. De kleur 'Soul Red Crystal' is met een meerprijs van €1.350 de duurste optie.

De lakkleur is overigens het enige aspect dat je nog kunt configureren aan de Prime-Line. Voor de vanafprijs van ruim 50 mille krijg je gelukkig al wel meteen led-koplampen en -achterlichten, elektrisch inklapbare buitenspiegels, parkeersensoren achter en een licht- en regensensor aan boord. Ook levert Mazda twee verschillende laadkabels mee: een thuislader voor het reguliere stopcontact en een Type 2-laadkabel van vier meter lang voor openbare laadpunten. Keyless Entry is niet aanwezig op de basisversie van de CX-60, dus voor het ontgrendelen van de deuren zal je de afstandsbediening ter hand moeten nemen. Dat is pas aanwezig vanaf de Exclusive-Line.

Zakelijk tintje

Binnenin de Mazda CX-60 Prime-Line heb je überhaupt geen mogelijkheden om de boel naar eigen smaak samen te stellen. Je moet het dus doen met de getoonde zwarte stoelen en donkergrijze sierlijsten met zilverkleurige accenten. Daarmee krijgt het binnenste van de CX-60 een tamelijk zakelijke uitstraling. Voor de neus van de bestuurder zit altijd een 12,3-inch digitaal instrumentarium en het centrale touchscreen meet standaard eveneens 12,3-inch. Geïntegreerde navigatie met vijf jaar kaartupdates, Apple CarPlay en Android Auto (beide draadloos) horen allemaal bij dat multimediasysteem. Het touchscreen is ook te bedienen via de 'HMI Commander' op de middenconsole. Voor muziekliefhebbers niet onbelangrijk: het audiosysteem van de CX-60 telt standaard acht speakers.

Verder heeft de CX-60 als Prime-Line klimaatcontrole met twee zones. Voor stoelverwarming moet je het dan wel weer een uitrustingsniveau hoger zoeken. Ook dien je de voorstoelen in de basis-CX-60 handmatig te verstellen. Het lijstje veiligheidsvoorzieningen is aardig lang: Advanced Smart City Brake Support, Smart Brake Support, Lane Keeping Assist, Traffic Sign Recognition, Distance & Speed Alert, Driver Attention Alert en Turn-Across Traffic, waarmee de CX-60 bij het afslaan op een kruising waarschuwt voor naderend verkeer, levert Mazda altijd mee. Ook handig op een 4,75 meter lange SUV: voor Blind Spot Monitoring en Blind Spot Assist hoef je de knip niet te trekken. Voor adaptieve cruisecontrol dan weer wel, want dat zit er standaard niet op. Adaptieve cruisecontrol is namelijk onderdeel van het Driver Assistance Pack, dat pas vanaf de Exclusive-Line verkrijgbaar is.

Opties vrijspelen

Die €53.190 kostende Exclusive-Line biedt dan ook veel meer mogelijkheden om de CX-60 naar eigen inzicht op smaak te brengen. Standaard heeft de rijker uitgeruste CX-60 al een head-up display, achteruitrijcamera, stoel- en stuurwielverwarming en Keyless Entry aan boord, maar als aanvulling daarop kun je diverse pakketten aanvinken. Bij het Comfort Pack (€3.000) krijg je bijvoorbeeld stoelverwarming achter, elektrisch verstelbare en geventileerde voorstoelen en lederen bekleding. Het Convenience & Sound Pack voegt voor nog eens €3.000 onder meer een Bose-audiosysteem met 12 speakers, een elektrisch bedienbare achterklep, privacy glass achter en een 360-camera toe aan de uitrusting van de CX-60.

De lijst aan optiepakketten is daarmee nog niet ten einde, want voor €1.750 staat het eerder aangehaalde Driver Assistance Pack met daarin adaptieve led-koplampen, een hele rits aan extra veiligheidssystemen en adaptieve cruisecontrol op de prijslijst. Liever wat meer licht in het interieur? Dan kun je voor €1.500 een panoramisch schuif-/kanteldak aanvinken. Bij de uitrustingsniveaus Homura en Takumi - die de CX-60 een sportiever of juist chiquer uiterlijk geven - kun je deze optiepakketten ook nog aanvinken. In dat geval kost het Comfort Pack €1.750 in plaats van €3.000.

Doorsparen?

Al met al zit de Mazda CX-60 als Prime-Line standaard niet bepaald slecht in zijn spullen, maar bij de Exclusive-Line biedt Mazda voor een relatief bescheiden meerprijs van €1.500 een veel rijkere standaarduitrusting en meer mogelijkheden om de auto zelf op smaak te brengen. Daarmee is het al met al vrij lonend om even door te sparen voor een uitrustingsniveau hoger.