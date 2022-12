Mazda CX-5 en Toyota RAV4-stelende bende opgerold

De Belgische politie heeft twee verdachten gepakt die in Nederland auto's stalen en die naar Afrika verscheepten. Ze hadden het vooral gemunt op de Mazda CX-5 en Toyota RAV4, zegt de politie. De dieven verborgen de buit in zeecontainers die via de haven van Antwerpen per schip naar Ghana werden vervoerd. De opgepakte verdachten, een 36-jarige Belg van Ghanese afkomst en een 48-jarige Belg, hadden daar contacten. Of de bende zich ook in Nederland had vertakt wil de politie niet kwijt, om het onderzoek niet te schaden. Dat onderzoek moet ook uitwijzen hoeveel auto's de dieven precies hebben bemachtigd.

De Belgische politie heeft een container onderschept met daarin een aantal gestolen Mazda's. De dieven kozen mogelijk vooral voor de twee Japanse auto's omdat die als degelijk bekendstaan, oppert de politie. Het helen van auto's uit West-Europa in Afrika is volgens hoofdcommissaris Patrick Willocx een lucratieve handel die met name rond grote havens als die van Antwerpen bloeit.

Eerder dit jaar kwam naar buiten dat de Toyota RAV4 de meest gestolen auto van Nederland was in het eerste halfjaar van 2022. Er werden in die periode maar liefst 192 RAV4's ontvreemd in ons land. De Mazda CX-5 stond op plaats vier, met 92 gestolen exemplaren. Slechts 22 procent van de gestolen RAV4's werd teruggevonden en bij de CX-5 lag het terugvindpercentage met 21 procent nog iets lager. De kans is groot dat de nu opgerolde bende een flink aandeel in het verdwijnen van deze auto's had.