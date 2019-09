Mazda bevestigt onthulling elektrische auto in Tokio

Mazda moest er een tijd lang niks van hebben, maar gaat dan nu toch echt overstag: het komt met een volledig elektrische auto. Wij reden enkele weken geleden al een prototype, nu is officieel bekend gemaakt wanneer we de productieversie ontmoeten.

Mazda’s beursstand tijdens de Tokyo Motor Show 2019 staat namelijk voor een heel groot gedeelte in het teken van zijn eerste EV. Het merk komt dus niet met een elektrische voorbode van wat we over enkele jaren gaan zien, nee Mazda toont in Tokio zijn productierijpe elektrische auto. Over de auto is nog niet heel veel bekend. De speciaal gewrapte CX-30 waar wij even geleden mee reden, was voorzien van Mazda’s nieuwste elektrische techniek.

Die auto droeg de naam ‘e-TPV’ als werktitel. Mazda was erg terughoudend met het geven van informatie, maar wij wisten toch wat los te peuteren. De synchroonmotor produceert 143 pk en 265 Nm. Het accupakket zou goed zijn voor een waarde van 35,5 kWh. Officiële cijfers volgen echter pas in Tokio. Dan wordt ook bekend of Mazda een geheel nieuwe koets voor zijn EV heeft ontworpen of dat het merk doorborduurt op zijn bestaande modellen. Naast de elektrische auto neemt Mazda verder bekende modellen mee, zoals de CX-30 en de 3.

De persdagen van de Tokyo Motor Show 2019 vinden op 23 en 24 oktober plaats. Mazda's grote persconferentie vindt op die eerste persdag plaats.