Mazda 6 2.5 (2009) - In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Bijzonder is in dit geval een zeer breed begrip. Vergeten, uitgestorven, spectaculair of een combinatie daarvan.

Ho! Even wachten voor je reageert. Wij weten ook wel dat een grijze Mazda 6 uit 2009 doorgaans geen In het Wild-voer is, maar dit is niet zomaar een Mazda 6. Wie goed kijkt, ziet namelijk dat dit exemplaar een slag groter is dan een reguliere 6 uit deze periode.

De Mazda 6 die we hier zien, is een Noord-Amerikaans exemplaar. Dat betekent in dit geval heel wat meer dan de toevoeging van oranje ‘sidemarkers’ en een mijlenteller. Mazda besloot in 2009 namelijk dat het tijd was om de toen nog best belangrijke Amerikaanse sedan-markt te bedienen met een specifiek op die markt toegespitst model. De Mazda 6 die de Amerikanen in dat jaar voorgeschoteld kregen, is dan ook flink langer en breder dan de Mazda 6 die elders in de wereld een paar jaar eerder werd gelanceerd.

In de lengte scheelde het maar liefst 18 centimeter, bij een 6,4 centimeter langere wielbasis en een met 4,4 centimeter toegenomen breedte. Interessant is dat Mazda, anders dan bijvoorbeeld Honda, niet koos voor een totaal ander ontwerp voor de Amerikaanse versie. Deze 6 is dus zeker van voren ook voor Europeanen overduidelijk een Mazda 6 van de tweede generatie, terwijl stiekem bijna alles anders is. De extra breedte uit zich in een grotere afstand tussen de herkenbare koplampen, de extra lengte in een wat langgerektere koets. Die oogt grappig genoeg een beetje als die van de vijfdeurs liftback die hier leverbaar was, terwijl de Amerikaanse 6 – uiteraard - een echte sedan is. De kont is helemaal anders dan bij de Europese 6. De kentekenplaat, die in dit geval trouwens best van het kleine 18.2-type had mogen zijn, is hier aangebracht tussen een stel unieke achterlichten.

Ook onderhuids was de Amerikaanse 6 net even anders, vooral dankzij de motorenkeuze. De 170 pk sterke 2.5 viercilinder die bij ons in topmodel GT-M zat, was in de VS de basismotor. Daarboven was er nog een 3,7-liter V6. Deze grijze 6 is voorzien van de 2.5. Hij kwam in 2015 naar Nederland en wisselde in 2021 nog een keer van eigenaar. De auto is nog niet zo oud en staat er ronduit strak bij, dus kan hij ongetwijfeld nog vele jaren scherpe autospotters in verwarring brengen.