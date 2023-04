Maxus GST: elektrische pick-up met 1.000 kilometer bereik

De elektrische pick-up lijkt behoorlijk aan terrein te gaan winnen. Ford heeft de in thuisland Verenigde Staten niet aan te slepen Ford F-150 Lightning, Chevrolet komt met een elektrische Silverado, Ram brengt de elektrische 1500 REV op de markt en Tesla heeft al jaren de Cybertruck in het vat zitten. Tijdens Auto China heeft het Chinese Maxus de GST getoond, een vooruitblik op een elektrische pick-up waarmee het zich in de EV-strijd wil mengen.

De Maxus GST is nog een studiemodel en dus moet je zaken als de verkeerd om openende achterportieren en de extra optische glimmertjes even wegdenken. De Maxus GST heeft vier samen 1.014 pk sterke elektromotoren en moet daarmee in zo'n 3 tellen vanuit stilstand naar een snelheid van 100 km/h kunnen zoemen. De GST moet tot zo'n 1.000 kilometer ver kunnen komen op een volle accu, al betreft dat natuurlijk een bereik dat is voorspeld volgend de Chinese CLTC-cyclus. De concept-car kan als ware het een voertuig met rupsbanden op zijn plaats om z'n as draaien, heeft 40 centimeter lange veerwegen en een dashboard met over nagenoeg de gehele breedte een display.

Een opvallende eigenschap van de pick-up is het feit dat je de achterzijde van de cabine kunt openen om de laadruimte te vergroten. Een dergelijk concept ken je wellicht van auto's als de Chevrolet Avalanche, Cadillac Escalade EXT, GMC Envoy XUV en Hummer H2 SUT. Of en wanneer Maxus met een productieversie komt, is nog niet bekend.