Max Verstappen vol vertrouwen na succesvolle wintertest

Max Verstappen gaat vol zelfvertrouwen op jacht naar zijn derde wereldtitel op rij in de Formule 1. De afgelopen testdagen in Bahrein sterkten hem in de overtuiging dat Red Bull voor het komende, lange seizoen een snelle en betrouwbare auto heeft gebouwd. "De auto reageerde goed op alles wat we deden. Ik ben erg tevreden over de testperiode, iedere keer dat ik in de auto sprong, voelde ik me comfortabel en kon ik meteen pushen", was zijn conclusie na 204 vrijwel probleemloze rondjes op het circuit van Sakhir. Verstappen was niet de enige die positief sprak over de RB19. Vrijwel iedereen die op welke manier dan ook betrokken is bij de koningsklasse van de autosport, zag een sterk Red Bull en bestempelde de Nederlander meteen tot topfavoriet in het kampioenschap.

Afgaande op de testdagen lijkt de pikorde ongeveer hetzelfde als die van vorig jaar. Ferrari (met Charles Leclerc en Carlos Sainz) en Mercedes (met Lewis Hamilton en George Russell) zullen de grootste uitdagers van Red Bull zijn, maar mogelijk komt Aston Martin erbij. Aston Martin wordt door diverse journalisten en anderen in de paddock zelfs getipt als het derde team, dus achter Ferrari en voor Mercedes. Ook teambaas Christian Horner van Red Bull ziet Aston Martin dichterbij komen: "Zij hebben echt een grote stap voorwaarts gemaakt. Het ziet ernaar uit dat Aston Martin het juiste ontwerp heeft gevonden voor zijn auto. Ze zitten niet al te ver meer van ons vandaan en vooral Fernando Alonso oogt zeer strijdvaardig."