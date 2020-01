Max Verstappen verlengt F1-contract bij Red Bull

Max Verstappen en Red Bull Racing hebben bekendgemaakt dat ze langer samen doorgaan in de Formule 1. De Nederlandse coureur kwam in 2016 bij het topteam terecht en blijft het team trouw tot en met het seizoen van 2023.

De komende jaren blijft Max Verstappen trouw aan het team dat hem in 2016 de kans van zijn leven gaf. Toen werd de destijds 18-jarige Verstappen gedurende het F1-seizoen overgeheveld van zusterteam Toro Rosso naar het hoofdteam van Red Bull. De Nederlander schreef geschiedenis door als jongste coureur ooit een Grand Prix te winnen, nota bene zijn eerste race voor Red Bull Racing. Hij was tevens de eerste Nederlandse coureur die ooit won in de Formule 1. In 2017 verlengde Verstappen zijn contract met Red Bull Racing tot en met dit jaar en nu is dus bekend dat daar nog drie jaar aan vastgeplakt worden.

Inmiddels heeft Verstappen acht Grands Prix op zijn naam staan en samen met motorleverancier Honda hopen hij en Red Bull Racing dit jaar voor de wereldtitel te gaan. Afgelopen seizoen eindigde de 22-jarige op de derde plaats in het kampioenschap. Met Honda hoopt Red Bull eindelijk weer een titelwaardige auto neer te kunnen zetten. Tot op heden verloopt de samenwerking goed en komen de titelverdedigers van Mercedes steeds meer binnen bereik.

De contractverlenging van Verstappen houdt ook in dat de Limburger vertrouwen heeft in Red Bull omtrent de grote regelwijzigingen van volgend jaar. Dan gaat de Formule 1 flink op de schop. De basisopzet van de auto's verandert aanzienlijk en een budgetplafond moet meer gelijkheid tussen de teams creëren. Hoewel het nog zeer onzeker is wat dit zal betekenen voor de rangorde in de Formule 1, zet Verstappen dus zijn geld in op Red Bull Racing.