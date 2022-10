Max Verstappen pakt pole in Japan

Max Verstappen heeft zich op de best mogelijke positie gebracht om morgen voor zijn tweede wereldtitel te kunnen gaan. De Nederlander was sneller dan wie dan ook in de kwalificatie voor de GP van Japan.

Max Verstappen heeft pole position gepakt in een - helaas voor hem - niet geheel incidentvrije kwalificatie. Aan het begin van Q3 zag alles er nog rooskleurig uit voor de 25-jarige Verstappen, die met een scherpe tijd van 1.29,304 direct de toon zette. Ferrari-coureur Charles Leclerc kwam daar bij zijn laatste poging nog heel dichtbij, maar klokte met 1.29,314 de tweede tijd en kon pole position niet meer van Verstappen afpakken. Met nog zes minuten te gaan in de derde kwalificatiesessie knalde McLaren-coureur Lando Norris bijna tegen een langzaam rijdende Verstappen. De WK-leider was verrast en bood even later zijn excuses aan, maar het incident wordt nog onderzocht door de wedstrijdleiding. Die komt later op zaterdag met uitsluitsel.

Leclercs teamgenoot Sainz begint de race zondag vanaf de derde plek. De top vijf werd gecompleteerd door Red Bull Racing-coureur Sergio Pérez (vierde) en Esteban Ocon van Alpine (vijfde).

Het is de achttiende keer in totaal en de vijfde keer dit seizoen dat Verstappen een race vanaf pole mag starten. Ook in de Grands Prix van Emilia-Romagna, Canada, Oostenrijk en Nederland begon de coureur van Red Bull Racing vooraan.

Top tien kwalificatie GP Japan