Max Verstappen in 2014 over de weg naar de F1

Max Verstappen wist zondagmiddag op zinderende wijze in de laatste ronde van de Grand Prix van Abu Dhabi de wereldtitel in de Formule 1 te pakken . Een mooi moment om nog eens terug te blikken waar het allemaal begon in 2014, want amper een week voor zijn F1-debuut was Verstappen te gast in AutoWeek College.

In september 2014 kwam een droom uit voor Max Verstappen. Hij mocht voor het eerst in actie komen tijdens een Formule 1-weekend. Op 29 september was het zover en reed hij een vrije training voor het team van Toro Rosso. Daarmee was hij in één klap de jongste coureur ooit in een officiële F1-sessie, Verstappen was enkele dagen eerder 17 jaar oud geworden. Een krappe week voor dit historische moment was de nog piepjonge coureur te gast bij AutoWeek College, waar hij voor het oog van een zaal vol geïnteresseerden op geheel eigen wijze vragen beantwoordde over zijn carrière tot dan toe en zijn verwachtingen voor de toekomst.

Verstappen werd onder meer bevraagd naar wat volgens hem het verschil kon gaan maken, want dat de snelheid er was, dat leek al wel buiten kijf te staan. "Qua racesnelheid maakt het denk ik niet zoveel uit of je in je eerste of derde jaar zit. Het is gewoon de ervaring die uiteindelijk het verschil maakt tussen een kampioenschap winnen, of tweede of derde worden." Daarmee refereerde Verstappen vooral ook nog aan de Formule 3 waarin hij op dat moment actief was, want in de Formule 1 zou materiaal uiteraard ook essentieel worden om überhaupt een gooi naar de titel te kunnen doen.

Het doel voor zijn eerste seizoen in de Formule 1 was helder: "Mijn teamgenoot verslaan, zo min mogelijk fouten maken en zoveel mogelijk punten scoren." Als hij dan toch een concreet aantal punten moest noemen: "Ligt eraan hoe goed de auto is, maar ik hoop wel meer dan 10 of 20 punten." Dat is gelukt, want Verstappen versloeg teamgenoot Carlos Sainz en pakte 49 punten in zijn eerste seizoen in de Formule 1. In het tweede seizoen maakte hij de verrassende overstap naar topteam Red Bull Racing, waar hij direct de eerste GP won, in Barcelona.

Uiteindelijk kreeg hij dit jaar eindelijk de auto die goed genoeg was voor de titel. Verstappen geloofde in 2014 al dat hij bij Red Bull goed zat: "Ik ben bij verschillende teams geweest. Bij Mercedes waren ook wel oriënterende gesprekken. We hebben alles aangehoord en hebben gekozen voor Red Bull, omdat daar het beste gevoel bij was." Verstappen kreeg ook nog de vraag om te kiezen tussen Nico Rosberg en Lewis Hamilton, de twee coureurs die op dat moment voor de wereldtitel gingen. Hij had toen eens moeten weten hoe de vlag er zeven jaar later voor zou hangen. Verstappen antwoordde direct, met een lichte glimlach: "Hamilton".

Hieronder kun je op je gemak nog eens het hele item bekijken: