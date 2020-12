Massale diefstal laadkabels, deels wegens nachtvorst

Er worden de laatste tijd veel laadkabels van elektrische auto's gestolen. Vooral de Tesla Model 3 is een populair slachtoffer, omdat als het koud is de diefstalbeveiliging niet altijd werkt. De politie adviseert om de auto tijdens het laden preventief óp de kabel te parkeren.

Alleen al de politie in Amsterdam-Zuid kreeg tussen 20 november en 4 december 21 aangiftes binnen van gestolen laadkabels, vooral van Tesla-rijders. Een nieuwe kabel is prijzig: tussen de €200 en €300. Het motief van de dieven is dus duidelijk, want tweedehands zijn de kabels voor zo'n €150 per stuk te verkopen.

Het kán normaal gesproken eigenlijk niet dat een aangesloten laadkabel wordt gestolen. Op het moment dat de laadpaal is gekoppeld en de auto en laadpaal communiceren schiet er een borgingspennetje in de stekker die in de auto zit en ook in de stekker die in de laadpaal is gestoken. Die beveiliging blijkt zo lek als een mandje. Een handige dief heeft de borging binnen enkele seconden los. En een minder handige dief weet met grof geweld de stekker ook wel los krijgen.

Nachtvorst

Gedupeerden vermoeden nog een derde mogelijkheid: nachtvorst. Als het te koud wordt dan vergrendelt een Tesla 3 bijvoorbeeld de kabel niet langer als het laden klaar is om te voorkomen dat het mechanisme vastvriest. Sommige modellen laadpalen ontgrendelen bovendien automatisch als de laadkabel uit de auto wordt getrokken. Op die manier liggen alle laadkabels van veel Tesla’s voor het grijpen in een koude nacht. Een Tesla Model 3-eigenaar werd in november binnen een week twee keer bestolen, beide nachten was het 4 graden Celsius. Tesla levert sinds een paar maanden de Model 3 met een verwarmde laadpoort waarmee het koudeprobleem wordt verholpen.

De diefstallen vinden bijna allemaal 's nachts plaats. Het probleem speelt volgens de politie in heel het land. De politie geeft een simpele doch doeltreffende tip: parkeer je auto op de laadkabel. Niet zomaar met het wiel erop, dat beschadigt immers de kabel, maar leg de kabel tussen twee latjes waarop je het wiel vervolgens positioneert.

