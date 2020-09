Maserati teast Grecale en GranTurismo

In een uitgebreide video over de onthulling van de gloednieuwe Maserati MC20 flitsen twee nieuwkomers voorbij. In een verder donkere achtergrond doemen de zijkanten van de pas aangekondigde Grecale en de gloednieuwe GranTurismo op. Die Grecale belooft het kleine broertje onder de Levante te worden. Een rood exemplaar van die SUV is in een flits al te zien in de video. Qua ontwerp verwachten we enkele elementen, zoals delen van de neuspartij, zoals die ook op de nieuwe MC20 sieren.

Maserati laat ook een eerste teken van leven van de nieuwe GranTurismo zien. Dat werd op z'n zachtst gezegd wel tijd, want de basis van de huidige generatie stamt alweer uit 2007. Eind vorig jaar werd het einde van de eerste GranTurismo al aangekondigd. Later maakte Maserati bekend dat de GranTurismo, samen met de GranCabrio, de allereerste volledig elektrische auto van het merk zou worden. De zijkant van die sportauto laat zich nu in een flits op een timide manier zien tijdens de bijna 40 minuten durende video. Terwijl we de zijkant zien, komt '2021' groot in beeld te staan. Het heeft verder weinig uitleg nodig waar wat dat voor staat. De Grecale laat zich in datzelfde jaar zien.